Η Airbnb αλλάζει τους κανόνες της: Ποιες εργασίες απαγορεύεται να ζητούνται

Η Airbnb προχωράει σε σημαντικές αλλαγές στους κανόνες της, βάζοντας φρένο στις υπερβολικές απαιτήσεις καθαριότητας που επιβάλλουν ορισμένοι ιδιοκτήτες στους επισκέπτες.

Ένα συχνό παράπονο των ταξιδιωτών που επιλέγουν καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται πως λαμβάνει τέλος, καθώς η Airbnb ανανεώνει την πολιτική της για να περιορίσει τις δουλειές του σπιτιού που απαιτούνται κατά την αναχώρηση.

Οι νέες οδηγίες θα τεθούν σε ισχύ για όλες τις κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 20 Νοεμβρίου και μετά, βάζοντας σαφή όρια στις υποχρεώσεις που μπορούν να επιβληθούν στους φιλοξενούμενους.

Ποιες εργασίες απαγορεύεται να ζητούνται

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν πλέον να απαιτούν από τους τουρίστες να εκτελούν εργασίες καθαρισμού. Αναλυτικότερα, απαγορεύεται αυστηρά να ζητείται από τους ταξιδιώτες:

Πλύσιμο και μάζεμα : Το πλύσιμο των πιάτων και η τοποθέτησή τους στα ντουλάπια, καθώς και το βγάλσιμο των σεντονιών από τα κρεβάτια

: Το πλύσιμο των πιάτων και η τοποθέτησή τους στα ντουλάπια, καθώς και το βγάλσιμο των σεντονιών από τα κρεβάτια Ηλεκτρικές συσκευές και απορρίμματα: Η χρήση πλυντηρίων ρούχων ή η μεταφορά των σκουπιδιών σε εξωτερικούς κάδους εκτός του καταλύματος

Παρά ταύτα, οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν βασικές πράξεις ευγένειας, όπως το να αφήνονται τα λερωμένα πιάτα στον νεροχύτη, να συγκεντρώνονται οι χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα σημείο ή να διαχωρίζονται τα σκουπίδια στους εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης.

Υποχρεωτική διαφάνεια στις καταχωρίσεις

Μία ακόμα σημαντική αλλαγή αφορά τη διαφάνεια των όρων διαμονής. Όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την αναχώρηση θα πρέπει πλέον να αναγράφονται σε ειδική ενότητα της καταχώρισης, ώστε οι ταξιδιώτες να τις γνωρίζουν πριν προχωρήσουν σε κράτηση.

Οι οικοδεσπότες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν επιπλέον υποχρεώσεις μέσω ιδιωτικών μηνυμάτων ή με σημειώματα μέσα στο σπίτι.

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης παραβιάζει τους κανόνες, η πλατφόρμα θα ζητά την άμεση τροποποίησή τους, ενώ για τις περιπτώσεις υποτροπής προβλέπεται η εμφάνιση ειδικής προειδοποίησης στην καταχώριση του καταλύματος.

Παράλληλα, οι γενικοί κανόνες συμβίωσης, όπως τα όρια ορόφων, οι ώρες κοινής ησυχίας και οι πολιτικές για τα κατοικίδια ή το κάπνισμα, παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ