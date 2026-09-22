Το πρώτο deep dive για το Football Manager 27 είναι πλέον γεγονός, με τους developers της Sports Interactive να εξηγούν τις αλλαγές στην πλοήγηση των μενού για μια καλύτερη εμπειρία.

«Λιγότερα κλικ, περισσότερο gameplay, μεγαλύτερος έλεγχος της εμπειρίας σου»! Αυτή ήταν η κατακλείδα μετά την πρώτη παρουσίαση του νέου Football Manager, το οποίο αναμένεται να καταφτάσει στις οθόνες μας τον Νοέμβριο του 2026. Η Sports Interactive έδωσε μια πρώτη ματιά γύρω από το FM 2027 και το πρώτο της gameplay deep dive εστίασε στις βελτιώσεις πλοήγησης, της εμπειρίας πλήρους οθόνης και των δυνατοτήτων παραμετροποίησης (customization).

Μια σειρά από αλλαγές και αναβαθμίσεις υπόσχονται πιο εύχρηστα μενού, λιγότερο «λίπος» στα UI και πιο περιορισμένη περιττή πληροφορία στο interface για μια πιο ευχάριστη εμπειρία, κατά την επιστροφή σου στους ψηφιακούς πάγκους των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναδιαμόρφωση με θεμέλιο την υπάρχουσα σχεδιαστική φιλοσοφία, η οποία ουσιαστικά θα μειώσει τον αριθμό των «κλικ», ενώ επαναφέρει γνώριμες λειτουργίες από το παρελθόν.

Το deep dive στέκεται επίσης και στη δουλειά που έχει γίνει στην κλιμάκωση της εικόνας, στις προσαρμοζόμενες διατάξεις και στις επιλογές εξατομίκευσης, ώστε το παιχνίδι να προσαρμόζεται στο προσωπικό στυλ του κάθε παίκτη. Για παράδειγμα, οι κύριες ευθύνες σου ως προπονητής έχουν γίνει πιο προσβάσιμες, καθώς από ειδικά μενού μπορείς να πλοηγείσαι με μεγαλύτερη αμεσότητα από τη διαχείριση της ομάδας, μέχρι τις τακτικές, τις προπονήσεις και το οργανόγραμμα.

H Sports Interactive, εταιρεία υπεύθυνη για την ανάπτυξη του τίτλου, ξεκαθάρισε πάντως πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα καταφτάσουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές στο FM 27, το οποίο θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στον Νοέμβριο.