Έψαχναν σε ναρκοπέδιο στη Νότια Κορέα και ανακάλυψαν ένα όπλο 600 ετών που θεωρείται αρχαιότερο γνωστό στη χώρα

Μια χάλκινη κάννη με επιγραφή 28 χαρακτήρων αποκάλυψε το όνομα του τεχνίτη που κατασκεύασε το όπλο, το οποίο θεωρείται το αρχαιότερο γνωστό πυρίτιδο όπλο που έχει βρεθεί στη χώρα.

Αρχαιολόγοι που ερευνούσαν μια επικίνδυνη περιοχή με νάρκες στη Νότια Κορέα ήρθαν αντιμέτωποι με ένα εύρημα που τους οδήγησε έξι αιώνες πίσω στην ιστορία της πολεμικής τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα χάλκινο πυροβόλο όπλο, ηλικίας περίπου 600 ετών, το οποίο φέρει επιγραφή 28 χαρακτήρων και θεωρείται το αρχαιότερο γνωστό όπλο με πυρίτιδα που έχει ανακαλυφθεί στη χώρα.

Το εύρημα εντοπίστηκε στο όρος Γκεουμτζεονγκσάν, κοντά στην ιστορική πόλη Νατζού, περίπου 280 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ. Η περιοχή είναι γνωστή για την επικινδυνότητά της λόγω της παρουσίας ναρκών, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν είχε εξερευνηθεί επαρκώς από κυνηγούς μετάλλων.

Το όπλο με το όνομα και την υπογραφή του κατασκευαστή

Το όπλο ονομάζεται Hwangja Hwatong, όνομα που αποδίδεται ως «πυροβόλος σωλήνας με κίτρινο χαρακτήρα». Η επιγραφή που είναι χαραγμένη πάνω στη χάλκινη κάννη περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προδιαγραφές του, το βάρος του, καθώς και το όνομα του τεχνίτη που το κατασκεύασε κάποιου με το όνομα Seok. Οι χαράξεις περιέχουν επίσης στοιχεία για τον υπεύθυνο της παραγωγής. Στο στόμιο του όπλου υπάρχει ένας χαρακτήρας που αντιστοιχεί στον αριθμό οκτώ, ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για την αρίθμηση ή την καταγραφή του στο απόθεμα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο του Παλατιού της Κορέας, πρόκειται για το αρχαιότερο πυρίτιδο όπλο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη χώρα. Η ανακάλυψη προσφέρει σπάνια στοιχεία για την εξέλιξη των πυροβόλων όπλων σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατοί της Ανατολικής Ασίας άρχιζαν να αξιοποιούν όλο και περισσότερο την πυρίτιδα.

Δύο πιθανές χρονολογίες κατασκευής

Η επιγραφή αναφέρει ότι το όπλο κατασκευάστηκε σε έτος Jeongsa, δηλαδή στο 57ο έτος ενός κύκλου 60 ετών που χρησιμοποιούνταν στο παραδοσιακό ημερολόγιο της Ανατολικής Ασίας. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν επιτρέπουν στους ερευνητές να προσδιορίσουν με απόλυτη βεβαιότητα τη χρονολογία. Οι δύο πιθανές ημερομηνίες κατασκευής είναι ο Δεκέμβριος του 1377 και ο Δεκέμβριος του 1437.

Εάν το όπλο κατασκευάστηκε το 1377, τότε ανήκει στην περίοδο της δυναστείας Γκοριό, όταν η παραγωγή όπλων με πυρίτιδα σε κρατικό επίπεδο βρισκόταν στα πρώτα της βήματα. Η ανάπτυξη τέτοιων όπλων συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την ανάγκη αντιμετώπισης των Ιαπώνων πειρατών που απειλούσαν τις ακτές της Κορέας. Εάν, αντίθετα, η σωστή χρονολογία είναι το 1437, το όπλο κατασκευάστηκε επί βασιλείας του βασιλιά Σετζόνγκ, ο οποίος συνδέθηκε με την προσπάθεια τυποποίησης του πυροβολικού και τη βελτίωση των όπλων με πυρίτιδα.

Πώς κατασκευάστηκε το χάλκινο όπλο

Το εύρημα εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2023, κατά τη διάρκεια ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνταν πριν από την κατασκευή μονοπατιού στην περιοχή. Ακολούθησε εξέταση από το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Νατζού. Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν ακτίνες Χ και πραγματοποίησαν μεταλλουργική ανάλυση, διαπιστώνοντας ότι το αντικείμενο αποτελείται από κράμα χαλκού, κασσίτερου και μολύβδου. Η περιεκτικότητα σε κασσίτερο ήταν μικρότερη από 10%, ενώ εντοπίστηκαν επίσης ίχνη αργύρου, πυριτίου και θείου. Τα αποτελέσματα έδωσαν στοιχεία για τις τεχνικές τήξης και επεξεργασίας μετάλλων που χρησιμοποιούνταν κατά τον Μεσαίωνα. Η σύσταση του κράματος ήταν σημαντική για την αντοχή της κάννης, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος να σπάσει κατά την πυροδότηση.

Το Hwangja Hwatong έχει μήκος λίγο μικρότερο από 25 εκατοστά και βάρος λίγο μεγαλύτερο από 900 γραμμάρια. Το μικρό του μέγεθος επέτρεπε τη μεταφορά του από ένα άτομο. Διέθετε κυλινδρικό θάλαμο και ανήκει σε μια πρώιμη κατηγορία πυροβόλων όπλων, στα οποία η πυρίτιδα και το βλήμα τοποθετούνταν στον ίδιο σωλήνα. Μεταγενέστερες εξελίξεις οδήγησαν σε διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις και σε πιο εξειδικευμένους μηχανισμούς φόρτωσης. Κατά τη μετάβαση από τα τόξα στα όπλα με πυρίτιδα, τέτοιες κατασκευές απέκτησαν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούσαν να εκτοξεύουν βέλη και άλλα βλήματα με διαφορετικές δυνατότητες από εκείνες ενός συμβατικού τόξου. Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική για τη μελέτη της στρατιωτικής τεχνολογίας στην Κορέα, καθώς τα σωζόμενα υλικά τεκμήρια των πρώιμων πυροβόλων όπλων είναι εξαιρετικά σπάνια.

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