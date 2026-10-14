Η Γεωργία Νταγάκη στο Gazzetta: «Η μουσική δεν ησυχάζει μέσα μου»

Η Γεωργία Νταγάκη δηλώνει ότι η μουσική δεν ησυχάζει μέσα της και στις 24/10 θα δώσει ένα ξεχωριστό live στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Η Γεωργία Νταγάκη/της Κρήτης το καμάρι/ που παίζει με ψυχή και με μια λύρα-γυναίκα χρυσή/ήλιος, χρυσάφι και σπάνιο φεγγάρι! Λεβέντισσα αληθινή/κόρη μονάκριβη/ταλαντούχα και ταπεινή/ευγενική και με δημιουργική τόλμη προικισμένη, δεμένη με το άπειρο και στεφανωμένη με το άχρονο. Η μουσική και η ομορφιά της γεμίζει την πλάση/δρόμους, κλειστούς χώρους, ανοιχτωσιές μέχρι και σε εκκλησιές φτάνει και για λίγο ξαποσταίνει και συνεχίζει εμψυχωμένη.

Η Γεωργία Νταγάκη/η σπάνια καλλιτεχνική λαλιά, του λόγου συντροφιά/στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στις 24 Οκτωβρίου, θα βρεθεί και η ψυχή (της) θα φτερουγίσει (ξανά). Η πραγματικά μοναδική καλλιτέχνιδα, φίλη, Γεωργία πάλι μας τιμά/και μας μιλά γι’ αυτή την ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση, για τα 20 χρόνια πορείας από την Κρήτη στο άπειρο. Την ευχαριστούμε.

Τι σημαίνει να παίζεις σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς χώρους της Αθήνας;

Σημαίνει, αρχικά, ότι αφήνεις έξω από την πόρτα τον θόρυβο της καθημερινότητας και παραδίνεσαι σε μια άλλη αίσθηση του χρόνου. Ένας τέτοιος χώρος δεν είναι απλώς ένα "σκηνικό"· έχει τη δική του ενέργεια. Για μένα, που πάντα επιλέγω να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα και στις εύκολες συνταγές διασκέδασης, το να φέρω τον ήχο της λύρας μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα αποτελεί μια πρόκληση να χαμηλώσουμε τις εντάσεις του μυαλού και να επικοινωνήσουμε με όρους καθαρής αισθητικής.

Ξεκίνησες από την Κρήτη και πας στο άπειρο. Το live στην αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Παύλου συμβολίζει αυτή την πορεία; Τι πιστεύεις;

Απολύτως. Η Κρήτη για μένα είναι η ρίζα, το χώμα, η αφετηρία. Το «Άπειρο» είναι ο προορισμός χωρίς σύνορα – είναι ο πειραματισμός, η ελευθερία να παντρεύεις το παραδοσιακό με τον εναλλακτικό, σύγχρονο ήχο. Η παράδοση άλλωστε δεν είναι ένας τόπος επιστροφής αλλά αφετηρία για το άγνωστο. Η Αγγλικανική εκκλησία αποτελεί το τέλειο γεωγραφικό και καλλιτεχνικό σταυροδρόμι: ένας χώρος που ενώνει διαφορετικές κουλτούρες, ακριβώς όπως κάνει και η δική μου διαδρομή αυτά τα 20 χρόνια.

Τι σε έκανε να επιλέξεις αυτόν τον χώρο;

Ο συγκεκριμένος χώρος έχει μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια, ακουστική και αρχιτεκτονική. Δεν λειτουργεί απλώς ως το μέρος όπου θα στηθεί μια συναυλία. Συμμετέχει στη δραματουργία της βραδιάς. Η σιωπή του, η αντήχηση και η νεογοτθική του ατμόσφαιρα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο εσωτερική και μυσταγωγική εμπειρία. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνομιλία με τον χώρο και όχι ανεξάρτητα από αυτόν.

«Όταν η μουσική απογυμνώνεται και μένει στην ουσία της, γίνεται πάντα μια μορφή προσευχής»

Πιστεύεις ότι αυτή η μουσική εμπειρία θα γίνει μια ιδιαίτερη ιερουργία;

Αυτός είναι ο στόχος. Όταν η μουσική απογυμνώνεται και μένει στην ουσία της, γίνεται πάντα μια μορφή προσευχής. Στον Άγιο Παύλο, με τη φυσική κατάνυξη που εμπνέει ο χώρος, η επικοινωνία με τον κόσμο αποκτά μια άλλη ιερότητα. Η ψυχή είναι η βάση της μουσικής μου και εκεί, χωρίς φίλτρα, θα γίνει ο απόλυτος οδηγός της βραδιάς.

Τι θα ακούσει και τι πιστεύεις ότι θα νιώσει το κοινό που θα βρεθεί στην αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Παύλου;

Θα ακούσει μια επιλογή από τραγούδια της 20ετούς μου πορείας ιδωμένα μέσα από ένα τελείως νέο, ακουστικό και ατμοσφαιρικό πρίσμα, μαζί με κομμάτια από τα πρόσφατα EP μου, Short Distance I & II. Μαζί μου θα είναι οι πολύτιμοι συνεργάτες μου, ο Πάνος Γεωργόπουλος, ο Ορέστης Μπενέκας και ο Γιάννης Παπανικολάου. Ελπίζω ο κόσμος να νιώσει μια βαθιά λύτρωση και, κυρίως, αυτή τη ζεστασιά που γεννιέται όταν μοιραζόμαστε κάτι αληθινά αυθεντικό.



Κλείνεις 20 χρόνια δημιουργικής πορείας. Το live αυτό είναι η πρώτη δημιουργική στιγμή μια νέας πορείας;

Κάθε επέτειος είναι ένας σταθμός για να κοιτάξεις πίσω με ευγνωμοσύνη, αλλά κυρίως για να πάρεις φόρα προς τα εμπρός. Τα 20 χρόνια είναι η ενηλικίωση της καλλιτεχνικής μου ματιάς. Αυτή η παράσταση, με τον έντονο πειραματισμό και την εσωτερικότητά της, είναι το πρώτο βήμα μιας νέας, ακόμη πιο ελεύθερης δημιουργικής περιόδου, όπου πλέον πατάω γερά στις ρίζες μου αλλά κοιτάζω ξεκάθαρα στο άπειρο.

«Αυτή η παράσταση είναι όντως ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για όλα όσα έζησα αυτά τα 20 χρόνια»

Αν η μουσική είναι ο λόγος του Θεού, η παράσταση αυτή είναι ένα «ευχαριστώ» προς Αυτόν;

Η μουσική είναι μια θεϊκή γλώσσα που μας δωρίστηκε για να αντέχουμε τη ζωή και να εκφράζουμε όσα οι λέξεις αδυνατούν. Αυτή η παράσταση είναι όντως ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για όλα όσα έζησα αυτά τα 20 χρόνια: για τα ταξίδια, τις σπουδαίες συνεργασίες, τις δυσκολίες που με διαμόρφωσαν και, πάνω απ' όλα, για την αγάπη του κόσμου που κρατάει το δοξάρι μου ζωντανό.

Μετά απ’ αυτό το live, να περιμένουμε κάτι άλλο από σένα;

Το «Άπειρο» δεν σταματά. Κάθε φορά που ολοκληρώνω ένα project ή έναν κύκλο εμφανίσεων, νιώθω μια τεράστια ανάγκη για απελευθέρωση και δημιουργία. Η επετειακή μας περιοδεία θα συνεχιστεί, ενώ παράλληλα βρίσκομαι ήδη στο στούντιο. Η μουσική δεν ησυχάζει μέσα μου, οπότε να περιμένετε σίγουρα νέες αναζητήσεις και ανατρεπτικές συναντήσεις πολύ σύντομα!

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

INFO

Γεωργία Νταγάκη

«Από την Κρήτη ως το 'Απειρο»

Στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Στις 24 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια ΕΔΩ

Μαζί της επί σκηνής

Πάνος Γεωργόπουλος, κιθάρα

Ορέστης Μπενέκας, πλήκτρα

Γιάννης Παπανικολάου, κρουστά

Στον ήχο: Γρηγόρης Μάγος

Παραγωγή: Μελωδικό Καράβι

*Η Γεωργία Νταγάκη σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, X

