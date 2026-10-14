Αυτή η (πολύ) παράξενη δημοσκόπηση έβγαλε πρώτο τον Νότη Σφακιανάκη

«Πρότυπο για την πλειοψηφία των Ελλήνων», όταν μας τραγουδούσε «Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα'χω χαμένα;»

Ο υπότιτλος του άρθρου του Αλέξη Διακόπουλου έγραφε "And The Winner Is Notis Sfakianakis".

Ήταν όντως μια ένδοξη εποχή για τον Νότη Σφακιανάκη, που έκανε διπλά και τριπλά πλατινιένιους δίσκους με το «Οι Νότες Είναι Εφτάψυχες», το «Ενθύμιον Live Album» και το «Πολύχρωμα και Έντονα» που επρόκειτο να κυκλοφορήσει τις μέρες που διαβαζόταν για πρώτη φορά αυτό το άρθρο.

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