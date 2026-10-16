Μαρία Μπεθάνη: Γλυκό και δυνατό μουσικό εκκρεμές

Η τραγουδοποιός Μαρία Μπεθάνη είναι καλλιτέχνιδα που σπάει την ανία και είναι πάντα δίπλα σου.

Ποια είναι αυτή η κοπέλα; Who’s that girl? Είναι μια Μαρία, μια αγία, μια γυναίκα συνηθισμένα ασυνήθιστη, μια καλλιτέχνιδα που σπάει την ανία; Και πού το πάει ρε παιδί μου; Το όνομα «Μαρία» μπορεί να είναι τα πάντα, μπορεί να είναι παντού και πουθενά. Σαν τον άνεμο φεύγει χάνεται και σαν την ανάμνηση «καρφώνεται» στις αισθήσεις και στο μυαλό. Κι αν είναι ποπ; Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης; Όχι ρε σεις, ποπ, pop, popular music που λένε και στο χωριό μου. Πάλι δεν καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Μπερδευτήκατε με το κι αν είμαι ροκ μη με φοβάσαι. Εντάξει. Το κορίτσι αυτό είναι ποπ, ροκ, spoken word και indie δημιουργός που θα πάρει από το χέρι και θα σε πάει όπου θέλει…

Ναι, αλλά who’s that girl? Καλά, τι φάση με τα αγγλικά; Η δόξα μας η τιμημένη, η παγκόσμια, αυτή του Ομήρου, του Ελύτη… Λάθος. Ξεφύγαμε. Ναι, το εγγλέζικο με ελληνική προφορά μας πάει κάπου στα χρόνια της Μαντόνα και στην εύθυμη διάθεση που μας δίνει αυτό το κορίτσι που έσυρε να φέρει το γιατρό γιατί άλλο δεν μπορώ… Τέλος πάντων, μάλλον παραληρώ. Το όνομά της είναι Μαρία Μπεθάνη και όποιος δεν γουστάρει μπορεί να πάει να… ακούσει κάτι άλλο (σ.σ τι νομίζατε; Δεν λέμε κακές λέξεις).

Σε συντροφεύει



Η Μαρία Μπεθάνη είναι αυτή η τύπισσα [δώστε βάση στη φαντασίωση]: νεαρή ηθοποιός/ερμηνεύτρια πάει για οντισιόν για μεγάλο γυναικείο ρόλο σε παράσταση ρεπερτορίου. Έχει προετοιμάσει τα πάντα. Φωνητικές ασκήσεις, χορευτικές δεξιότητες, γνώση του χαρακτήρα, του έργου, του συγγραφέα, της εποχής. Έχει προβάρει ένα ποίημα που θέλει να διαβάσει και ένα τραγούδι που θέλει να πει. Ο σκηνοθέτης δεν έχει όρεξη για πολλά και της λέει το εξής: Θέλω 15 λεπτά αυτοσχεδιασμό πάνω στο ζήτημα της υπαρξιακής κρίσης. Αυτό. Τίποτε άλλο. Η Μαρία δεν χαμπαριάζει και αρχίζει. Βγάζει την κιθάρα της, απλώνει τους στίχους της και με το αγέρωχο παρουσιαστικό της γίνεται αρχόντισσα, ρεμπέτισσα, ποπ σταρ, street artist, φίλη που συνοδεύει τη φίλη της φωνητικά.

Η Μαρία Μπεθάνη έχει πολλά πρόσωπα, καλλιτεχνικά, αλλά έχει μια συμπεριφορά: Να σε συντροφεύσει σε κάθε στιγμή σου, με χαμόγελο, ηρεμία, γαλήνη, ενέργεια και δημιουργική φαντασία που χρωματίζει τη μουντάδα της καθημερινότητας. Η Μπεθάνη είναι αφηγήτρια που σε ξαφνιάζει, που σου δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να βάλει μουσική και λόγια στα έργα του Banksy. Αυτό που σου δίνει είναι ένα γλυκό, απαλό και δυνατό εκκρεμές που επιβεβαιώνει την πορεία της ζωής.

Η δύναμη του χαρακτήρα



Η Μαρία Μπεθάνη μας έκανε να την ακούσουμε με τη δύναμη του χαρακτήρα της που περνά στη μουσική της. Ακούς κομμάτια όπως Φεύγω Είπα, Πετράλωνα, Εκκρεμές, Όλα Αλλάζουν, Lemon Pie και «βλέπεις», νιώθεις την ποικιλομορφία στη διάθεση, στην ατμόσφαιρα, στη μουσική επένδυση, στον στίχο. Η ευαισθησία, η ανατρεπτική της πρόθεση, η τόλμη της, η επιμονή της στο φως, όλα αυτά εισπράττεις καθαρά και με την κατάλληλη ηχητική συνοδεία. Chill out, ηλεκτρικοί, vintage ήχοι, spoken word υφές που θυμίζουν λίγο The Boy και τσαχπίνικες μουσικές/φωνητικές απευθύνσεις σε ρεμπέτικο υπόβαθρο.

Η Μαρία έχει στο ενεργητικό της δύο άλμπουμ, αρκετά σινγκλ και όπως διαβάζουμε στο μικρό βιογραφικό της στο Spotify, γράφει μουσική, στίχους και για άλλους καλλιτέχνες, […] ενώ έχει πειραματιστεί με μουσική για παιδιά. […] Το 2022 κυκλοφόρησε την πρώτη της ποιητικής συλλογή «Θαύμα» (Εκδ. Μετρονόμος). Επιμελείται η ίδια τη σκηνοθεσία και το μοντάζ των βίντεο της και εμφανίζεται σε μικρές σκηνές και φεστιβάλ.

*Η Μαρία Μπεθάνη σε Spotify, YouTube, Instagram

