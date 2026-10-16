Ghetto Queen: Μια true GQ

Η Ghetto Queen είναι η ράπερ που σε αφοπλίζει με το θάρρος και το θράσος της, με την ωμή persona της.

Όταν ακούς κάτι και είσαι σίγουρος ότι δεν το έχεις ξανακούσει. Και όταν βλέπεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι δεν το έχεις ξαναδεί. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει αληθινή πρώτη εντύπωση και αληθινή περιέργεια να εξερευνήσεις αυτό που μόλις σε βρήκε. Στην αρχή κινείσαι διστακτικά, με την αμφισβήτηση μπροστά και αναρωτιέσαι αν αυτό που ακούς/βλέπεις είναι αληθινό, είναι άξιο. Η άρνηση κυριαρχεί, τα στερεότυπα σε πιέζουν και οι δικές σου «ασφαλείς» περιοχές σε αποτρέπουν να γνωρίσεις κάτι άλλο. Η μουσική, όμως, δεν σταματά, η εικόνα δεν σβήνει και εσύ προχωράς όλο και πιο γρήγορα προς αυτό που σε έκανε να γείρεις το κεφάλι στο πλάι και να σκεφτείς «WTF;;;».

Συνέρχεσαι, παίρνεις ανάσα και βάζεις τα πράγματα σε σειρά. Την τύπισσα αυτή δεν την είχες ξανακούσει. Την τύπισσα αυτή δεν την είχες ξαναδεί. Την τύπισσα αυτή την αναγνώρισες από την πρώτη στιγμή που «έσκασαν» οι ρυθμοί, οι ρίμες, το flow της. Η τύπισσα αυτή έχει προκλητικό όνομα, έχει το attitude που δεν σηκώνει πολλά και λέει είμαι εδώ, θα πω αυτά που θέλω και θα με ακούσεις θες δεν θες! Η αποφασιστικότητα πάει σε άλλο level, τα vibes που λαμβάνεις σε καθηλώνουν και δεν μπορείς να μην πεις γειά σου ρε Ghetto Queen!

Μια αληθινή badass καλλιτέχνιδα



Η Ghetto Queen είναι genuine new age ράπερ επικεντρωμένη στην τραπ εκδοχή του είδους. Είναι αληθινή badass καλλιτέχνιδα που αξίζει να πούμε ότι πλησιάζει πάρα πολύ τις σημερινές γυναίκες ράπερ των ΗΠΑ. Παρακολουθώντας πρόσφατα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις ραπ καλλιτέχνιδες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε τη σύνδεση με την Ghetto. Kash Doll, Saweetie, Latto, Rico Nasty είναι μερικές από τις ράπερ που μπορείς να κάνεις συσχέτιση με τη δική μας Queen. Και ξέρετε ποιο είναι το σημείο στο οποίο συναντιέται με όλες τις προαναφερόμενες; Το θάρρος και το θράσος της!

H Ghetto είναι μια swag κοριτσάρα που θα φλεξάρει με την εικόνα και τον λόγο, το μπιτ της, ισόποσα. Μπορεί οι στίχοι της να είναι απλά προκλητικοί και για κάποιους να μη λένε πολλά, όμως ποιος σας είπε ότι η ραπ/τραπ έκφραση είναι μόνο για hardcore battles μεταξύ αντρών ή μόνο για πολιτικά/κοινωνικά μηνύματα; Το εν λόγω είδος ξεκίνησε για να διασκεδάζουν οι αποκλεισμένοι Αφροαμερικανοί και εξελίχθηκε γρήγορα σε μια ατομική έκφραση με πάρα πολλές προεκτάσεις. Πολιτικό, gangsta, flashy, fun, African style και τώρα drill, trap. H Ghetto δημιουργεί με αυτοπεποίθηση και έχει επιβάλλει την παρουσία της στον χώρο. Respect girl.

Η εξωστρέφεια του ήχου και της personas της



Η Ghetto Queen ανήκει σε αυτούς του ράπερ που στο δίνουν ωμό και γ@#ε το. Και η τύπισσα το κάνει στο «σήμερα», με τον ήχο που επικρατεί τώρα. Πειραγμένα φωνητικά, γρήγοροι ρυθμοί, χορευτικοί και το τραπ πεδίο (και μερικές στιγμές και ντριλ) αληθινό… ναρκοπέδιο. Την ακούς να ραπάρει και τα όσα λέει σε συνδυασμό με τα προηγούμενα πραγματικά «σκοτώνουν»! Η Ghetto ενώνει την εξωστρέφεια του ήχου με αυτήν της εικόνας και της personas της.

Για την GQ όλα ξεκινάνε από τη διάθεση, την ικανότητα να χειρίζεται την υπερβολή και την ανυπόκριτη προσέγγισή της στο διασκεδαστικό κομμάτι. Ό,τι θέλει να περάσει, dance track, attack mode track, girly fun track, sexiness track, σατιρικό trak, raw track, θα το κάνει δίχως δισταγμό και με αληθινό θάρρος-θράσος. Η Ghetto Queen έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, αρκετά σινγκλ και οι προβολές της στις ψηφιακές πλατφόρμες κάνουν θραύση. Μπορεί να τη μισήσεις, μπορεί να τη λατρέψεις, αλλά σίγουρα θα τη σεβαστείς.

*Η Ghetto Queen σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

