Στις φλόγες τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία: Ασφαλείς οι 380 επιβάτες (vid)

Φωτιά ξέσπασε σε τρένο υψηλής ταχύτητας AVE κοντά στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Περίπου 380 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια Μαδρίτη – Βαρκελώνη.

Συναγερμός σήμανε στη Σαραγόσα της Ισπανίας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας AVE τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης.

Περίπου 380 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία, ενώ τα δρομολόγια διακόπηκαν και στα δύο ρεύματα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

NEW: High-speed train traffic near Ricla has been cut off after a fire broke out in the rear car of an AVE train bound for Figueras. https://t.co/D6RDrYk116 — Breaking Desk (@coolnotesix) October 12, 2026

Πώς εκδηλώθηκε η φωτιά στο τρένο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 16:05, στην οπίσθια καμπίνα ή μηχανή του τρένου AVE, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό το Figueres. Η αμαξοστοιχία κινούνταν κοντά στην περιοχή Ricla, στη Σαραγόσα, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Για να μπορέσουν οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν με ασφάλεια, κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της ηλεκτροδότησης στις σιδηροδρομικές γραμμές, και έτσι η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας ανεστάλη πλήρως και στις δύο κατευθύνσεις.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στις μετακινήσεις, καθώς δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας ακυρώθηκαν ή παρουσίασαν μεγάλες καθυστερήσεις. Η Renfe, η κρατική ισπανική σιδηροδρομική εταιρεία, ενεργοποίησε μέτρα υποστήριξης για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τη διακοπή, παρέχοντας την δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής εισιτηρίων.

👨‍🚒🚄 Así han trabajado los bomberos de la @DPZaragoza para extinguir las llamas de la máquina incendiada del AVE averiado en Ricla que ha paralizado el tráfico ferroviario de alta velocidad en la tarde de este lunes. https://t.co/f2wwMpquty https://t.co/1DsLn0P7zQ October 12, 2026

Η εταιρεία ενημέρωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει πόσο θα διαρκέσει το περιστατικό, με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας να εξαρτάται από την εξέλιξη των εργασιών και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

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