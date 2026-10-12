Οι γιατροί απαντούν πιο είναι χειρότερο: Ποια η διαφορά καπνίσματος και ατμίσματος;

Παρότι το άτμισμα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για όσους καπνίζουν και αλλάζουν συνήθεια, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους του, ειδικά στα άτομα που δεν έχουν καπνίσει.

Οι κίνδυνοι του καπνίσματος είναι γνωστοί εδώ και δεκαετίες, με τους επιστήμονες να το έχουν συνδέσει με τον καρκίνο, τις καρδιακές παθήσεις και πολλά ακόμα προβλήματα. Το άτμισμα από την άλλη πλευρά, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, ωστόσο δεν θεωρείται ακίνδυνο και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του εξακολουθούν να διευρύνωνται.

Ο γιατρός Rayyan Zafar εξηγεί ότι τόσο το κάπνισμα όσο και το άτμισμα εγκυμονούν κινδύνους, με το συμβατικό κάπνισμα να θεωρείται σαφώς πιο επιβλαβές. Η διαφορά, όμως, δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν ασφαλή επιλογή.

Οι κίνδυνοι και η διαφορά μεταξύ των δύο

Οι επιπτώσεις του καπνού του τσιγάρου είναι εκτενώς τεκμηριωμένες, καθώς περιέχει χιλιάδες επιβλαβείς χημικές ουσίες, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών. Για το άτμισμα, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λιγότερα, ωστόσο ήδη υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, με τον Michael Joseph Blaha, διευθυντής κλινικής έρευνας στο Ciccarone Center του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, να προειδοποιεί ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνα.

Αναφέρει ότι τα δεδομένα που προκύπτουν υποδεικνύουν συνδέσεις με χρόνιες πνευμονικές παθήσεις και άσθμα, καθώς και συσχετίσεις μεταξύ της διπλής χρήσης ηλεκτρονικού και συμβατικού τσιγάρου και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Όπως επισημαίνει, οι χρήστες εκτίθενται σε χημικές ουσίες των οποίων οι επιδράσεις δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και οι οποίες ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς.

Η νικοτίνη, ο εθισμός και οι νέοι χρήστες

Ένα κοινό χαρακτηριστικό του συμβατικού και του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι η νικοτίνη, μια ουσία που προκαλεί εξάρτηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Blaha, ορισμένοι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων ενδέχεται να προσλαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες νικοτίνης από όσες θα λάμβαναν καπνίζοντας συμβατικά τσιγάρα. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούν ανταλλακτικά φυσίγγια με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή αυξάνουν την ισχύ της συσκευής, επιδιώκοντας εντονότερη εμπειρία ατμίσματος.

Το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρει ότι το άτμισμα μπορεί να βοηθήσει τους ήδη καπνιστές να μειώσουν τη βλάβη από το κάπνισμα, εφόσον αντικαταστήσουν πλήρως τα συμβατικά τσιγάρα. ωστόσο, η σύσταση για όσους δεν καπνίζουν είναι να μην ξεκινήσουν το άτμισμα, καθώς δεν είναι ακίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση της συνήθειας στους νέους και σε ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαν ξεκινήσει να καπνίζουν. «Είναι διαφορετικό να αντικαθιστάς το συμβατικό τσιγάρο με το άτμισμα και εντελώς διαφορετικό να ξεκινάς τη χρήση νικοτίνης μέσω ηλεκτρονικού τσιγάρου», τονίζει ο Blaha.

Όπως προειδοποιεί, η εξάρτηση από τη νικοτίνη μπορεί να οδηγήσει ορισμένους χρήστες στη συνέχεια και στα συμβατικά προϊόντα καπνού. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το συμβατικό κάπνισμα παραμένει πιο επιβλαβές, αλλά το άτμισμα δεν είναι ακίνδυνο. Για όσους δεν καπνίζουν, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην ξεκινήσουν καμία από τις δύο συνήθειες.

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