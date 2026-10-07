«Κλείδωσε» η ομάδα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά: Πότε κάνει πρεμιέρα

Έχει «κλειδώσει» η ομάδα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά ενώ δύο είναι οι «υποψήφιες» ημερομηνίες για την πρεμιέρα της.

Το Σάββατο 17 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι πιθανές ημερομηνίες πρεμιέρας της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά χωρίς ακόμη να έχει «κλειδώσει» κάτι οριστικά.

Ωστόσο έχει σχεδόν «κλειδώσει» η ομάδα της εκπομπής μπροστά και πίσω από τις κάμερες, το σκηνικό έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ενώ η εκπομπή τοποθετείται στην πρωινή ζώνη του καναλιού του Σαββατοκύριακου με έναρξη πριν τις 10.00.

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