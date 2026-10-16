Η NASA κατέγραψε πανοραμικά την αυγή στον Άρη και αποκάλυψε ένα παράξενο γεωλογικό μυστήριο

Το ρόβερ Curiosity της NASA φωτογράφισε το τοπίο του Άρη την ώρα της αυγής, αποκαλύπτοντας γαλαζωπές αποχρώσεις και παράξενους βραχώδεις σχηματισμούς στο Όρος Σαρπ.

Μια εντυπωσιακή εικόνα από την επιφάνεια του Άρη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, με το ρόβερ Curiosity να καταγράφει το τοπίο την ώρα της αυγής, φωτίζοντας τους ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς που βρίσκονται στο Όρος Σαρπ.

Η πανοραμική φωτογραφία ξεχωρίζει για τις γαλαζωπές αποχρώσεις της και την ασυνήθιστη όψη του αρειανού τοπίου. Η εικόνα καταγράφηκε στις 11 Αυγούστου 2026, κατά την 4.982η αρειανή ημέρα της αποστολής του Curiosity, και αποτελείται από έξι επιμέρους λήψεις που ενώθηκαν σε ένα ενιαίο πανόραμα.

Γιατί η αυγή στον Άρη έχει διαφορετικά χρώματα

Σε αντίθεση με τις εικόνες που έχουν υποστεί τη συνηθισμένη επεξεργασία εξισορρόπησης λευκού, η συγκεκριμένη φωτογραφία επεξεργάστηκε χωρίς αυτή τη διαδικασία, ώστε να διατηρηθεί η εμφάνιση του τοπίου υπό το φως της αρειανής αυγής. Στη Γη, η αυγή και το ηλιοβασίλεμα συνδέονται συχνά με ροζ, πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Στον Άρη, όμως, το φως της αυγής μπορεί να εμφανίζεται λευκό και γαλάζιο, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο η ατμόσφαιρα και η σκόνη αλληλεπιδρούν με το ηλιακό φως. Η ατμόσφαιρα του Άρη είναι πολύ αραιότερη από εκείνη της Γης και αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα. Η παρουσία σκόνης επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται το φως, δημιουργώντας διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα ανάλογα με τη θέση του Ήλιου.

Στο βάθος της εικόνας διακρίνονται βραχώδεις σχηματισμοί που έχουν διαμορφωθεί από τον άνεμο και είναι γνωστοί ως yardangs. Πρόκειται για επιμήκεις σχηματισμούς που δημιουργούνται όταν ο άνεμος διαβρώνει την επιφάνεια των πετρωμάτων. Το Curiosity εξερευνά το Όρος Σαρπ, το οποίο βρίσκεται μέσα στον κρατήρα Γκέιλ. Τα διαδοχικά στρώματα του βουνού διατηρούν στοιχεία από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Άρη, όταν στην περιοχή υπήρχαν λίμνες και ρέματα.

Όταν το νερό εξαφανίστηκε, ο άνεμος άρχισε να διαβρώνει τα πετρώματα, αποκαλύπτοντας τα διαφορετικά στρώματα. Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκε το συγκεκριμένο στρώμα των yardangs, καθώς παρουσιάζει ορισμένα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά. «Το στρώμα των yardangs μοιάζει να βρίσκεται εκτός θέσης. Έχει λάθος χρώμα, τα στρώματα έχουν ασυνήθιστη κλίση και σχεδόν μοιάζει σαν να έχει κολληθεί πάνω στην επιφάνεια», ανέφερε ο Ashwin Vasavada, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Curiosity στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA (JPL). Μία από τις πιθανές εξηγήσεις που εξετάζονται είναι ότι το στρώμα αποτελείται από ηφαιστειακή τέφρα, η οποία εναποτέθηκε στην περιοχή έπειτα από αρχαίες ηφαιστειακές εκρήξεις. Ωστόσο, η προέλευσή του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Το Curiosity έφτασε σε υψόμετρο 1.000 μέτρων

Το ρόβερ συνεχίζει την ανάβασή του στο Όρος Σαρπ από το 2014. Πρόσφατα, έφτασε σε υψομετρική διαφορά ενός χιλιομέτρου από τον πυθμένα του κρατήρα Γκέιλ, σημειώνοντας ρεκόρ για την εξερεύνηση της επιφάνειας του Άρη.

Το στρώμα των yardangs εκτείνεται σε μήκος περίπου 16 χιλιομέτρων στη βορειοδυτική πλευρά του Όρους Σαρπ. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι, καθώς το ρόβερ θα πλησιάζει περισσότερο στους σχηματισμούς, θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν νέα δεδομένα για την προέλευσή τους. Σύμφωνα με τη NASA, ο στόχος είναι το Curiosity να φτάσει στη βάση των σχηματισμών μέσα στο 2027, ώστε να πραγματοποιήσει λεπτομερέστερες μετρήσεις και να συμβάλει στην αποκάλυψη ενός ακόμη μυστηρίου της γεωλογικής ιστορίας του Άρη.

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