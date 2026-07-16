«Μεταλλικά κύματα» ύψους 100 μέτρων εντοπίστηκαν στον Άρη: Οι νέες εικόνες εντυπωσιάζουν

Ο δορυφόρος Mars Express κατέγραψε στον Άρη τεράστιους αμμόλοφους που μοιάζουν με μεταλλικά κύματα. Οι επιστήμονες βλέπουν και πιθανές ενδείξεις αρχαίου νερού

Ο Άρης δεν είναι μόνο ένας πλανήτης γεμάτος κρατήρες και κρατήρες μέσα σε κρατήρες. Κρύβει επίσης τεράστιους αμμόλοφους μέσα σε αρχαίες κοιλότητες, αλλά και πιθανές ενδείξεις ότι κάποτε υπήρχε νερό.

Το διαστημικό σκάφος Mars Express της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) έστειλε εντυπωσιακές εικόνες από «μεταλλικά» κύματα στο εσωτερικό ενός αρχαίου αρειανού κρατήρα.

Ένας γιγάντιος κρατήρας στο νότιο ημισφαίριο

Στη Γη, η ατμόσφαιρά μας προστατεύει από μικρότερα διαστημικά σώματα, καθώς τα περισσότερα καίγονται πριν φτάσουν στην επιφάνεια. Οι ωκεανοί επίσης απορροφούν μεγάλο μέρος των αποδείξεων από τις συγκρούσεις του διαστήματος. Ακόμη και όταν ένας μεγάλος αστεροειδής δημιουργεί κρατήρα, η τεκτονική δραστηριότητα της Γης σταδιακά αλλάζει το τοπίο.

Στον Άρη όμως, με την εξαιρετικά αραιή ατμόσφαιρα και την περιορισμένη γεωλογική δραστηριότητα, οι κρατήρες μικροί και μεγάλοι παραμένουν ορατοί σε ολόκληρη την επιφάνεια. Ο κρατήρας Kaiser, στα υψίπεδα του νότιου ημισφαιρίου του πλανήτη, ανήκει στους μεγαλύτερους, με διάμετρο περίπου 207 χιλιομέτρων.Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθός του, η έκτασή του αντιστοιχεί περίπου στην απόσταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Φιλαδέλφειας.

Οι αμμόλοφοι που μοιάζουν με κύματα μετάλλου

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του κρατήρα βρίσκονται αρκετοί αμμόλοφοι, οι οποίοι δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο.Οι περισσότεροι είναι αμμόλοφοι barchan, δηλαδή αμμόλοφοι σε σχήμα ημισελήνου, με τις άκρες τους να δείχνουν προς την κατεύθυνση του ανέμου. Όπως εξηγεί η NASA, η άμμος ανεβαίνει από την πλευρά με τη μικρή κλίση και στη συνέχεια κυλά προς τα κάτω από την απότομη πλευρά του αμμόλοφου. Αυτός ο τύπος σχηματισμού δημιουργείται σε σκληρές επιφάνειες όπου η ποσότητα άμμου είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι του Άρη έχουν διαμορφώσει τους αμμόλοφους του κρατήρα Kaiser σε κυματιστές δομές που υψώνονται έως και 100 μέτρα πάνω από το γύρω έδαφος.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία αναφέρει ότι μεγάλο μέρος του δαπέδου του κρατήρα καλύπτεται από χαρακτηριστικά σκοτεινά, σχεδόν γυαλιστερά κύματα, τα οποία μοιάζουν σαν να έχουν σμιλευτεί από μέταλλο. Ορισμένοι σχηματισμοί είναι απομονωμένοι, ενώ άλλοι ενώνονται δημιουργώντας ένα συνεχόμενο πεδίο αμμόλοφων που εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα. Η μεταλλική τους εμφάνιση οφείλεται σε φωτεινά στρώματα πάγου που σχηματίζονται στις πλαγιές τους οι οποίες βλέπουν προς τον νότο.

Ίχνη ενός πιο υγρού παρελθόντος

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον σε σημεία όπου οι άνεμοι έχουν απομακρύνει τα ανώτερα στρώματα του εδάφους, τα διαστημικά σκάφη έχουν εντοπίσει περιοχές με ανοιχτόχρωμα πετρώματα από άργιλο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα πετρώματα σχηματίστηκαν σε ένα περιβάλλον με περισσότερο νερό, πολύ παλαιότερα στην ιστορία του πλανήτη. Παράλληλα, στις πιο απότομες πλευρές ορισμένων κρατήρων υπάρχουν μικρές χαράδρες και στενά κανάλια.

Ενώ ορισμένα πιθανότατα δημιουργήθηκαν από ξηρές κατολισθήσεις σε ασταθείς πλαγιές, άλλες παλαιότερες χαράδρες ίσως σχηματίστηκαν όταν αποθέματα πάγου έλιωσαν ή όταν υπόγειες δεξαμενές νερού προκάλεσαν μετακινήσεις του εδάφους. Πέρα όμως από την επιστημονική αξία τους, τα «μεταλλικά κύματα» του Άρη εντυπωσιάζουν απλώς και μόνο για την ομορφιά τους. Σε έναν πλανήτη χωρίς γνωστή ζωή, εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, αυτοί οι τεράστιοι κυματισμοί στην άμμο μοιάζουν σαν ένα τοπίο που θα μπορούσε να ανήκει σε έναν εξωγήινο κόσμο.

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