Προσωπικότητα INFJ: 8 χαρακτηριστικά που έχουν οι πιο σπάνιοι τύποι ανθρώπων

Ένας από τους σπανιότερους τύπους προσωπικότητας έχει ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα που ίσως αναγνωρίσεις και στον εαυτό σου

Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο να σκέφτεται, να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Σύμφωνα με το μοντέλο Myers-Briggs (MBTI), ορισμένα από αυτά τα μοτίβα συνθέτουν διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας, με τον INFJ να θεωρείται ένας από τους πιο σπάνιους. Τα άτομα που ταυτίζονται με αυτόν τον τύπο περιγράφεται συχνά ότι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίζουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω τους.

Ποια είναι, όμως, τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τον INFJ και τον κάνουν να ξεχωρίζει; Παρακάτω θα βρεις οκτώ βασικά γνωρίσματα που αποδίδονται σε αυτόν τον τύπο προσωπικότητας και ίσως σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις καλύτερα ορισμένες πλευρές του δικού σου χαρακτήρα. Φυσικά, κανένα τεστ δεν μπορεί να περιγράψει απόλυτα έναν άνθρωπο, ούτε τα συγκεκριμένα γνωρίσματα αρκούν από μόνα τους για να προσδιορίσουν τον τύπο προσωπικότητάς του.

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