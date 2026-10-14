«Αόρατο» μελάνι σε χρωματιστά τατουάζ: Εμφανίζονται και στη συνέχεια εξαφανίζονται με τη χρήση φωτός UV

Ερευνητές ανέπτυξαν ένα καινοτόμο μελάνι για τατουάζ, το οποίο παραμένει αόρατο στο γυμνό μάτι και αποκαλύπτει τα χρώματά του μόνο υπό υπεριώδη ακτινοβολία.

Η μόνιμη φύση των τατουάζ αποτελεί ταυτόχρονα το μεγαλύτερο θέλγητρο αλλά και ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματά τους.

Μια επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο CU Boulder στις ΗΠΑ κατάφερε να δώσει λύση σε αυτό το δίλημμα, δημιουργώντας την τεχνολογία PhotoTat, ένα μελάνι που επιτρέπει στον χρήστη να «ενεργοποιεί» και να «απενεργοποιεί» την εικόνα στο δέρμα του όποτε το επιθυμεί.

Τατουάζ - «διακόπτης»: Η τεχνολογία του μελανιού με τη χρήση υπεριώδης ακτινοβολίας

Ο επικεφαλής της μελέτης, Κάρσον Μπρανς, παρομοιάζει τη νέα αυτή τεχνολογία με έναν διακόπτη, καθώς το τατουάζ γίνεται ορατό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τη χρήση φωτός UV, ενώ μπορεί να «σβήσει» ξανά όταν ο κάτοχός του θέλει να το κρύψει.

Πέρα από την αισθητική πλευρά και την κάλυψη σε κοινωνικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, η ανακάλυψη αυτή προσφέρει τεράστια οφέλη στον ιατρικό τομέα. Οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες αναγκάζονται συχνά να κάνουν μικρά μόνιμα τατουάζ, ώστε οι γιατροί να σημαδεύουν τα ακριβή σημεία στόχευσης.

Αυτά τα σημάδια παραμένουν στο σώμα ως μια διαρκής, τραυματική υπενθύμιση της ασθένειας. Με το PhotoTat, τα ιατρικά αυτά τατουάζ θα είναι ορατά αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας στην κλινική.

Η επιστημονική βάση του μελανιού στηρίζεται στα φωτοχρωμικά υλικά, τα οποία αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το φως. Για να διασφαλίσουν τη βιοσυμβατότητα με τον ανθρώπινο οργανισμό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μικροσκοπικές σφαίρες από πολυμεθυλομεθακρυλικό, ένα υλικό που εφαρμόζεται ήδη με ασφάλεια σε ιατρικές επεμβάσεις, διοχετεύοντας στο εσωτερικό τους τις ειδικές βαφές.

Οι πρώτες δοκιμές σε φυσικό δέρμα

Αναμειγνύοντας τα βασικά χρώματα (μπλε, ματζέντα και κίτρινο), η ομάδα πέτυχε τη δημιουργία μιας πλήρους παλέτας αποχρώσεων. Εκτός από τις δοκιμές σε τεχνητό δέρμα, ο ίδιος ο Μπρανς χρησιμοποίησε το μελάνι στον εαυτό του, χρωματίζοντας ένα τατουάζ στο πόδι του, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό δύο χρόνια μετά, χωρίς παρενέργειες.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η ευρεία διάθεση του PhotoTat στα στούντιο τατουάζ θα αργήσει ακόμη. Το προϊόν πρέπει να υποβληθεί σε σειρά αυστηρών εργαστηριακών ελέγχων για την τοξικότητα, τη στείρωση και την καθαρότητά του, προτού λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για ασφαλή χρήση στο ευρύ κοινό.

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