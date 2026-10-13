«Αυτό είναι το σημάδι σου»: Η νέα καμπάνια του «Άλμα Ζωής» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Το «Άλμα Ζωής» στέλνει ένα δυνατό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: Μην αναβάλλεις τον προληπτικό έλεγχο μαστού.

Με αυτό το άμεσο και ξεκάθαρο μήνυμα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» καλεί, και αυτόν τον Οκτώβριο, κάθε γυναίκα να κάνει κάτι απλό, αλλά πολύ σημαντικό για την υγεία της: να κάνει τον προληπτικό της έλεγχο μαστού.



Η εκστρατεία αξιοποιεί καθημερινά, αναγνωρίσιμα οπτικά «σημάδια», ως μια υπενθύμιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης εκεί όπου ζούμε, κινούμαστε και συναντιόμαστε καθημερινά.



Ένα μικρό σημάδι μπορεί να είναι αρκετό για να κάνουμε το σημαντικό βήμα: Ενημερωνόμαστε, δεν αμελούμε τον προληπτικό μας έλεγχο και φροντίζουμε τον εαυτό μας.

Η καμπάνια θα φτάσει και αυτή τη χρονιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με όχημα την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το διαδίκτυο, υπενθυμίζοντας σε κάθε γυναίκα να βάλει τον προληπτικό έλεγχο μαστού στη ζωή της.



Δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού

1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της.

8.733 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού στη χώρα μας το 2024.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνά διαγνωσμένη μορφή καρκίνου και την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στην Ευρώπη.

Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες:



Γνωρίζουμε πως αν ο καρκίνος του μαστού εντοπιστεί έγκαιρα, αν είναι δυνατόν πριν ακόμα γίνει ψηλαφητός ή δώσει συμπτώματα, μπορεί να έχει καλύτερη πρόγνωση και περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, ενώ το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μετά την πρώτη διάγνωση υπερβαίνει το 90%.

Ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού περιλαμβάνει κλινική εξέταση, υπέρηχο μαστού και μαστογραφία. Ανάλογα με την ηλικία μας, οι γενικές κατευθυντήριες ιατρικές οδηγίες ορίζουν:

Κλινική εξέταση μαστού κάθε τρία χρόνια για γυναίκες από 20 ετών και άνω και ετησίως για γυναίκες από τα 40 και έπειτα

Πρώτη μαστογραφία αναφοράς στην ηλικία 35-40 ετών

Μαστογραφία κάθε χρόνο από τα 40 έτη και έπειτα

Ωστόσο, κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Ανεξάρτητα από την ηλικία μας, μπορούμε να απευθυνθούμε σε γιατρό εξειδικευμένο στην υγεία του μαστού ώστε να λάβουμε συμβουλές και να λύσουμε τυχόν απορίες, να εκτιμηθεί η ομάδα κινδύνου στην οποία μπορεί να ανήκουμε και να σχεδιαστεί το εξατομικευμένο πλάνο για τον προληπτικό μας έλεγχο.



Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης “Αυτό είναι το σημάδι σου” πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» μέσα από τα καθαρά έσοδα του συμβολικού περιπάτου & αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure®.

Υπό την Αιγίδα: Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ).

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη:

Ο.ΣΥ. –Οδικές Συγκοινωνίες Μ.Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., Atrapos Media, Banana Creative Studios, Χριστίνα Ντεχόλα – Content Studio (Κειμενογράφηση), Μυρτώ Στύλου (Εκφώνηση), Σπύρος Πολίτης – Sunboat Studios (Επεξεργασία ήχου)

Περισσότερες πληροφορίες

Ειρήνη Κωβαίου | [email protected] | 210 41 80 006 – εσωτ. 36

Μαρία Κυρίμη | [email protected] | 210 41 80 006 – εσωτ. 15



