Τέμπη: «Τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των συγγενών στη δίκη

Τέμπη και εκταφές στο επίκεντρο της δίκης με τους γονείς των θυμάτων να περιγράφουν τον πόνο τους και να καταγγέλλουν εμπαιγμό.

Στο επίκεντρο της 39ης δικασίμου της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών βρέθηκαν η φωτιά, οι συνθήκες θανάτου των θυμάτων και τα αιτήματα για εκταφές. Οι συγγενείς που κατέθεσαν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας περιέγραψαν τον πόνο τους και ζήτησαν απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν και μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

«Αυτά τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά», ανέφερε η Μαρία Βάτκαλη, μητέρα του 22χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη. Από την πλευρά του, ο πατέρας του, Αδάμ Αδαμάκης, έκανε λόγο για συνεχιζόμενο εμπαιγμό και ασέβεια απέναντι στους νεκρούς, με αφορμή και τις καθυστερήσεις στη διαδικασία των εκταφών.

«Δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ»

Πρώτη κατέθεσε η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της 51χρονης Μαρίας Μουρτζάκη, εργαζόμενης στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Περιέγραψε τις συνθήκες εργασίας της μητέρας της και την αγωνία που ακολούθησε την ενημέρωσή της για το δυστύχημα.

«Όταν την άλλη μέρα το πρωί ενημερώθηκα για το δυστύχημα, σάστισα. Άνοιξα το κινητό και ξαφνικά έρχονται κλήσεις στο Facebook κατά ριπάς και ήταν οι συνάδελφοί της που δεν μπορούσαν να τη βρουν», ανέφερε.

«Δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ. Το φέρετρο ήρθε σφραγισμένο», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η οικογένεια δεν παρέλαβε ούτε προσωπικά αντικείμενα της μητέρας της. Όπως είπε, έναν χρόνο μετά έμαθε ότι ούτε ο άνθρωπος που μετέφερε τη σορό από τη Λάρισα στην Κρήτη την είχε δει, καθώς είχε παραλάβει και εκείνος κλειστή σακούλα.

Η Σοφία Στεφανάκη δήλωσε ότι επιθυμεί να γίνει εκταφή, καθώς δεν είναι βέβαιη ότι η σορός που τάφηκε ανήκε στη μητέρα της. Παράλληλα, ανέφερε ότι κανείς από τη Hellenic Train δεν επικοινώνησε με την οικογένεια.

«Εμπαιγμός και ασέβεια απέναντι στους νεκρούς»

Ακολούθησε η κατάθεση του Αδάμ Αδαμάκη, πατέρα του 22χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος αγωνιζόταν στον ΑΟ Υπάτου. «Τρία παιδιά είχαμε, τρία παιδιά έχουμε», ανέφερε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο της τραγωδίας στην οικογένειά του. Αναφερόμενος στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε η σορός του γιου του, είπε: «1,90 μέτρα και μου δώσανε μόνο 87 πόντους. Ολική απανθράκωση».

Ο πατέρας του Ιορδάνη ζήτησε απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς και τις συνθήκες που επικράτησαν μετά τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε αλλοίωση στον χώρο του δυστυχήματος. «Ακόμη είμαστε στον εμπαιγμό και ασέβεια απέναντι στον νεκρό», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να καταλάβει τι συνέβη.

Στη συνέχεια κατέθεσε η μητέρα του Ιορδάνη, Μαρία Βάτκαλη, η οποία έδειξε φωτογραφία του γιου της στην πρόεδρο της έδρας. «Το παιδί μου δεν ήταν απλά ένας αριθμός σε έναν κατάλογο. Είχε φιλοδοξίες, όνειρα… και όλα αυτά κόπηκαν βίαια», υπογράμμισε.

Η ίδια ζήτησε να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος, πριν και μετά τη σύγκρουση, ενώ εξέφρασε την αγανάκτησή της για την αντιμετώπιση του αιτήματος εκταφής. «Αποφασίσαμε να κάνουμε το αίτημα εκταφής και λάβαμε μόνον εμπαιγμό», ανέφερε. Για τις ευθύνες πολιτικών προσώπων, δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Κώστας Καραμανλής θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή από την πρώτη ημέρα, ζητώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες σε όλα τα επίπεδα.

Η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι

Στην προηγούμενη δικάσιμο, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, είχε καταθέσει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι. Η συνεδρίαση διακόπηκε πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή του, καθώς αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πριν από τη διακοπή, ο Πάνος Ρούτσι είχε προλάβει να καταθέσει για περίπου μία ώρα, αναφερόμενος στη σύγκρουση, στην πορεία της έρευνας και στον αγώνα των οικογενειών για την αποκάλυψη της αλήθειας.

«12 λεπτά, δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και κανένας δεν κατάλαβε ότι σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για όσα έχει δει μέχρι σήμερα στη διαδικασία. «Σέβομαι και εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, αλλά αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι κάποιοι λειτουργούν όπως πρέπει και αυτό με θλίβει πάρα πολύ όταν υπάρχουν τόσοι νεκροί», είπε.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι αναφέρθηκε επίσης στην απεργία πείνας που πραγματοποίησε στο Σύνταγμα τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, εξηγώντας ότι αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν επειδή δεν μπορούσε να αποδεχθεί το κλείσιμο του φακέλου.

«Ο κόσμος μου έδωσε δύναμη να αντέξω», τόνισε, περιγράφοντας τον αγώνα του για την εκταφή της σορού του γιου του, τη λήψη δείγματος και τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων.

Για την αποδοχή των αιτημάτων του, σημείωσε ότι αρχικά ένιωσε πως δικαιώθηκε, ωστόσο στη συνέχεια απογοητεύτηκε από την εξέλιξη της διαδικασίας. «Είναι πολλά ερωτήματα που δεν έχουμε πάρει απαντήσεις μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι το παιδί μου εκεί μέσα. Και αν είναι μόνο το παιδί μου εκεί μέσα. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια», κατέθεσε.

Ο Πάνος Ρούτσι υπογράμμισε ακόμη ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν πρόκειται να σταματήσουν να διεκδικούν απαντήσεις και να ζητούν να λογοδοτήσουν όσοι έχουν ευθύνη.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν τα ερωτήματα για τη φωτιά, τις συνθήκες θανάτου και τη διαδικασία των εκταφών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ