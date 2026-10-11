Εκτέλεση στη Γλυφάδα: Άνδρας βρέθηκε δίπλα σε αναποδογυρισμένη μηχανή και 8 κάλυκες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το έγκλημα να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Γλυφάδα. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα, δίπλα σε αναποδογυρισμένη μοτοσικλέτα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες από πυροβόλο όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την Αστυνομία, καθώς αρχικά εκτίμησε ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Η περιοχή αποκλείστηκε για τη συλλογή στοιχείων, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Οι Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το κίνητρο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα ευρήματα από το σημείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος, ούτε πληροφορίες για συλλήψεις. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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