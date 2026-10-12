Μαρουσάκης: Το ακραίο σενάριο για μεσογειακό τροπικό κυκλώνα στα τέλη Οκτωβρίου – Τι δείχνουν τα προγνωστικά

«Θα θυμίζει χειμώνα παρά φθινόπωρο», αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για πιθανή καιρική εξέλιξη στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Ένα ακραίο μετεωρολογικό σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου παρακολουθεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς προγνωστικά συστήματα εμφανίζουν το ενδεχόμενο ισχυρής κακοκαιρίας με χαρακτηριστικά μεσογειακού τροπικού κυκλώνα. Ο μετεωρολόγος του OPEN επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί εάν θα επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η πιθανή εξέλιξη συνδέεται με την ενίσχυση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη και την κάθοδο πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Εφόσον το σενάριο επαληθευτεί, η κακοκαιρία θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά, θυμίζοντας περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο.

Το σενάριο για τα τέλη Οκτωβρίου

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην ανάρτησή του: «Ένα ακραίο μοντελικό σενάριο εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στα προγνωστικά μας συστήματα το οποίο και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα».

Και συνεχίζει: «Η αντικυκλωνική κυκλοφορία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο και που διαμορφώνει μια ατμοσφαιρική ροή που θυμίζει περισσότερο Χειμώνα παρά φθινόπωρο, μοντελικά φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Μια τέτοια εξέλιξη εφόσον επαληθευτεί θα οδηγήσει σε έντονη ροή πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη».

Ο ρόλος των θερμών θαλασσών

Ο μετεωρολόγος συνδέει το ενδεχόμενο εκδήλωσης ισχυρής κακοκαιρίας με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στις θαλάσσιες εκτάσεις έπειτα από το έντονο καλοκαίρι. Όπως εξηγεί: «Το έντονο καλοκαίρι που απασχόλησε μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης, έχει οδηγήσει στη συσσώρευση πολύ μεγάλων ποσών θερμότητας σε θαλάσσιες εκτάσεις.

Η αλληλεπίδραση αυτού του πολικού αέρα με τις πολύ θερμές θάλασσες, οδηγεί σε σχηματισμό έντονων και επικίνδυνων κακοκαιριών όπου σε ορισμένες περιπτώσεις η οργάνωσή τους μπαίνει στην κλίμακα των τροπικών κυκλώνων. Ένα τέτοιο σενάριο εμφανίστηκε σήμερα κοντά στη γειτονιά μας».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης διευκρινίζει ότι η χρονική απόσταση από το πιθανό φαινόμενο δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της ετοιμότητας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. «Όπως καταλαβαίνετε μεσολαβούν πολλές ημέρες για να μπορέσουμε να δώσουμε σοβαρές πιθανότητες επαλήθευσης ενός τέτοιου σεναρίου. Από την άλλη πλευρά, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια εξέλιξη; Η κλιματική αλλαγή έχει μπερδέψει πλέον τις εποχές. Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση που είχαμε μάθει τα αρκετά πλέον περασμένα χρόνια».

Στην ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος αναφέρεται επίσης στον Νοέμβριο, τον οποίο χαρακτηρίζει στατιστικά ως τον πιο επικίνδυνο μήνα από πλευράς βροχοπτώσεων, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ισχυρά φαινόμενα εμφανίζονται όλο και νωρίτερα.

Η προειδοποίηση για την αξιολόγηση των χαρτών

Ο Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι οι χάρτες που συνοδεύουν την ανάρτησή του δεν αποτελούν πρόγνωση, καθώς οι πιθανότητες επιβεβαίωσης του συγκεκριμένου σεναρίου παραμένουν πολύ μικρές σε αυτή τη χρονική φάση.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ακολουθούν χάρτες που μοναδικό σκοπό έχουν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της εμπειρίας μας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πρόγνωση μιας και χρονικά είμαστε πολύ μακριά και οι πιθανότητες σήμερα επαλήθευσης αυτού του σεναρίου είναι πολύ μικρές».

Κλείνοντας, τονίζει τη σημασία της επιστημονικής επαγρύπνησης απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής: «Η επιστημονική κοινότητα οφείλει να “χτυπάει” κατά καιρούς καμπανάκια για να καταλάβουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

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