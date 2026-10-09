Ελευσίνα: Ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο αντιφασίστα – «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ»

Οι δύο νεαροί αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στην ταυτοποίηση δύο νεαρών, ηλικίας 22 και 18 ετών, που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, προχώρησε η Αστυνομία. Οι δύο ύποπτοι αναζητούνται, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αμφότεροι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά τις ίδιες πηγές, φέρονται να του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή, μεταξύ ατόμων του ακροδεξιού χώρου και αντιφασιστών. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, είχαν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο στοιχεία ατόμων που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο.

Ωστόσο, o 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν ήταν παρών στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με την δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Ο 32χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τοποθετείται στον αντιφασιστικό χώρο, νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, εκτός κινδύνου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

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