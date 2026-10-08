«Υπάρχει» Άννα Βίσση χωρίς τον Νίκο Καρβέλα; Τι τραγούδια θα λέει αν της απαγορεύσει τα δικά του (vid)

Στο «κόκκινο» έχει φτάσει η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Υπάρχει περίπτωση ο μουσικοσυνθέτης να της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του; Και αν ναι, ποιο είναι το ρεπερτόριο που της απομένει;

Σε αδιέξοδο βρίσκεται η σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, μετά τη βαριά κόντρα που ξέσπασε με αφορμή τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Με τον συνθέτη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαγορεύσει δικαστικά την ερμηνεία των τραγουδιών του, η επόμενη μέρα φέρνει αβεβαιότητα για τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

Η ρήξη στις σχέσεις των δύο καλλιτεχνών είναι βαθιά, αν όχι οριστική. Αφορμή στάθηκε η ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ, πυροδοτώντας έναν δημόσιο «πόλεμο» με σκληρές εκφράσεις. Ο Νίκος Καρβέλας ξέσπασε δηλώνοντας: «Βίσση και Κούστα μού απαγόρευσαν να ασχοληθώ με τη συναυλία, ντροπιαστικό ότι μου άλλαξαν θέση, αυτή δεν είναι η Άννα που ξέρω», ενώ η τραγουδίστρια απάντησε: «Τον εξυπηρέτησα, όπως κάνω μια ζωή, με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη».

Η Άννα Βίσση πριν και χωρίς τον Νίκο Καρβέλα: 44 από τα 50 που είπε στο ΟΑΚΑ ήταν δικά του

Η αντιπαράθεση απειλεί να μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, καθώς ο συνθέτης άφησε να εννοηθεί στην τετρασέλιδη επιστολή του ότι θα απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να λέει τα τραγούδια του. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αγωνία στους θαυμαστές, αφού στη συναυλία του ΟΑΚΑ, από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 44 ήταν του Καρβέλα.

Ωστόσο, η Άννα Βίσση υπάρχει και χωρίς τον Νίκο Καρβέλα. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε το 1973, ενώ τα πρώτα της άλμπουμ το 1977, το 1979 και το 1980 δεν βασίζονταν σε εκείνον. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής ήταν ένας από τους ανθρώπους που της έδωσαν τραγούδια όπως το «Σ' αγαπώ» και το «Στα χρόνια της υπομονής».

Το 1977, με το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή» σε μουσική του Δώρου Γεωργιάδη, η Άννα Βίσση κέρδισε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στο ομώνυμο άλμπουμ ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι ούτε στιχουργός ούτε συνθέτης σε κανένα από τα 13 τραγούδια. Όλοι οι βισσικοί γνωρίζουν τους στίχους από τα τραγούδια «Αυτός που περιμένω» του Σπύρου Βλασσόπουλου και το «Κίτρινο γαλάζιο (και μενεξιδί)» του Τάκη Μπουγά.

Το 1979, στο άλμπουμ «Κίτρινο γαλάζιο», η ίδια η Βίσση έγραψε μουσική σε 2 από τα κομμάτια («Αγάπη μου» και «Το έτος του παιδιού»). Ο δίσκος «Ναι» δεν έχει καθόλου Καρβέλα, περιλαμβάνοντας πασίγνωστα τραγούδια όπως: «Μεθυσμένη Πολιτεία», «Δεν είμαι μονάχη», «Όσο έχω φωνή» (σε μουσική και στίχους του Φίλιππου Νικολάου, 1980) και «Το ξέρω θα 'ρθεις ξανά» (διασκευή του «Woman in Love» της Barbra Streisand).

Παράλληλα, το 1980 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το «Autostop» (μουσική Τζικ Νακασιάν, στίχοι Ρόνι Σόφου), ενώ το 1982 εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Μόνο η αγάπη», σε μουσική και στίχους της ίδιας.

Από τις «Παράξενες Εικόνες» στο «Απαγορευμένο»

Η αυτόνομη πορεία της συνεχίστηκε και σε νεότερες περιόδους. Το 2003, στο άλμπουμ «Παράξενες Εικόνες», περιέχονται μεγάλες επιτυχίες άλλων δημιουργών:

«Έχω πεθάνει για σένα» (μουσική/στίχοι: Χριστόδουλος Σιγανός)

«Τρένο» (μουσική: Βαγγέλης Βασιλείου, στίχοι: Σόφη Παππά)

«Εγώ μωρό μου» (μουσική: Alex Papaconstantinou, στίχοι: Ναταλία Γερμανού)

«Έρημη πόλη» (μουσική/στίχοι: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου)

«Σαν χλωμό το βλέπω» (μουσική: Energee, στίχοι: Ηλίας Φιλίππου)

Μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σχέσης τους ήρθε στις αρχές των «Δαιμόνων», όμως η μεγάλη κρίση σημειώθηκε με τον καβγά του 2007. «Έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου. Έπρεπε να ανακαλύψω ποια είμαι κι εγώ από μόνη μου», είπε το 2008 η ερμηνεύτρια μετά τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τη ρήξη τους.

Το 2008 κυκλοφόρησε το «Απαγορευμένο», τον πρώτο της δίσκο ύστερα από πολλά χρόνια χωρίς συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή. Αποτελεί το πρώτο άλμπουμ μετά το «Ναι» που φτιάχτηκε χωρίς εκείνον. Η ηχογράφηση έγινε στο Λος Άντζελες με παραγωγούς τον Greg Ladanyi και την ίδια, σε συνεργασία με δημιουργούς όπως ο Patrick Leonard και ο Glen Ballard.

Στο άλμπουμ συναντάμε τραγούδια όπως:

«Απαγορευμένο» και «Το Παρελθόν Μου» (μουσική: Γιάννης Κυφωνίδης, στίχοι: Γιώργος Μήτσιγκας)

«Από Μακριά Και Αγαπημένοι» (στίχοι: Μυρτώ Κοντοβά)

«Αλήτισσα Ψυχή» (Γιάννης Κυφωνίδης)

«Στην Πυρά» (μουσική: Alex Papaconstantinou, στίχοι: Μυρτώ Κοντοβά)

Το «Απαγορευμένο», μάλιστα έγινε και χρυσό από την πρώτη εβδομάδα, ανέβηκε στο Νο.1 τη 2η εβδομάδα και στη συνέχεια έφτασε σε διπλή πλατίνα.

Συνολικά, τα τραγούδια της Άννας Βίσση που έχουν γραφτεί χωρίς καμία συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα ξεπερνούν τα 70.

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