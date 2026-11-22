Ο θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής θα εμφανιστεί στις 24 Ιουλίου στον Λόφο της Σάνης, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας STING 3.0

Ο Sting είναι το πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώνεται για το επετειακό Sani Festival του 2027, το οποίο συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας. Ο σπουδαίος Βρετανός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί το Σάββατο 24 Ιουλίου 2027 στον Λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, φέρνοντας στην Ελλάδα την παγκόσμια περιοδεία STING 3.0.

Ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy μουσικός θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του και κιθαρίστα Dominic Miller, καθώς και τον ντράμερ Chris Maas, σε ένα τριμελές σχήμα που επαναπροσεγγίζει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή, όπως τα «Every Breath You Take», «Roxanne», «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of My Heart» και «Fragile».

Η περιοδεία STING 3.0 έχει ήδη πραγματοποιήσει sold-out εμφανίσεις σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία και Αφρική, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Στο πλευρό του Sting βρίσκεται ο Dominic Miller, με τον οποίο έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών, ενώ στα τύμπανα θα βρίσκεται ο Chris Maas, γνωστός και από τη συνεργασία του με τους Mumford & Sons και τη Maggie Rogers. Η συγκεκριμένη περιοδεία δίνει μια διαφορετική διάσταση στο διαχρονικό ρεπερτόριο του καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας τη φωνή και τη συνθετική του ταυτότητα μέσα από τις ερμηνείες ενός μικρού μουσικού σχήματος.

35 χρόνια Sani Festival με περισσότερους από 1.800 καλλιτέχνες

Η συναυλία του Sting αποτελεί την πρώτη μεγάλη ανακοίνωση για την επετειακή διοργάνωση του Sani Festival, το οποίο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1992 με τρεις βραδιές jazz στον Λόφο της Σάνης. Στα 35 χρόνια της διαδρομής του, περισσότεροι από 1.800 Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες έχουν εμφανιστεί στη σκηνή του, ανάμεσά τους ονόματα όπως οι Andrea Bocelli, Tom Jones, Norah Jones, Plácido Domingo, Robert Plant, Ludovico Einaudi και UB40.

Από τις πρώτες διοργανώσεις με επίκεντρο την jazz, το φεστιβάλ έχει διευρύνει σταδιακά το μουσικό του πρόγραμμα, φιλοξενώντας καλλιτέχνες από την pop, τη rock, τη soul και την κλασική μουσική. Το επετειακό πρόγραμμα του 2027 αναμένεται να περιλαμβάνει νέες μουσικές συναντήσεις με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι επόμενες ανακοινώσεις θα γίνουν τους προσεχείς μήνες.

Η γενική προπώληση για τη συναυλία του Sting ξεκίνησε από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Εισιτήρια για τη συναυλία του Sting στο Sani Festival 2027 ΕΔΩ

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