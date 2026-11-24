Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ethnic τραγούδι με video γεμάτο συμβολισμούς.

Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας συναντιούνται δισκογραφικά στο «μαγικό» ντουέτο «Πέρα Στο Γιαλό», που συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο music video.



Ο Γιάννης Κότσιρας και η Klavdia ενώνουν τις φωνές τους σε ένα δυναμικό ethnic τραγούδι, αναδεικνύοντάς το με τις ιδιαίτερες χροιές τους και τη μουσική τους «χημεία».



Το «Πέρα Στο Γιαλό», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, οπτικοποιείται με ένα music video υψηλής αισθητικής και συμβολισμών. Μέσα από μία ανθοδέσμη και μερικές φωτογραφίες, οι δύο καλλιτέχνες εξιστορούν τη σχέση δύο ανθρώπων, αφήνοντας τα λουλούδια και τις εικόνες να εκφράσουν όσα τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν.

Τη μουσική έγραψαν οι Arcade, Padé, Yone και Γιάννης Αρχολέκας και τους στίχους οι Arcade, ενώ το music video σκηνοθέτησε ο Mike Marzz.



Βρείτε το «Πέρα Στο Γιαλό» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ pera-sto-gialo