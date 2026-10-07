Σπίτι με 10.000 ευρώ: Οι κινεζικές κατοικίες φτάνουν στην Ευρώπη διπλωμένες σαν κοντέινερ

Από ένα διπλωμένο μεταλλικό κουτί σε μια πλήρως διαμορφωμένη κατοικία μέσα σε λίγες ώρες.

Οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων έχουν κάνει την αναζήτηση μιας οικονομικότερης κατοικίας δύσκολη υπόθεση σε πολλές χώρες. Έτσι, λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν περισσότερο με προσωρινές κατασκευές αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως πιθανές εναλλακτικές για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος μιας συμβατικής κατοικίας.

Μία από αυτές είναι τα προκατασκευασμένα σπίτια που κατασκευάζονται στην Κίνα και μεταφέρονται σε άλλες χώρες σε εξαιρετικά συμπαγή μορφή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παρακολούθησε το κανάλι του YouTube «Heads of Estate & Renovation», καταγράφοντας την αγορά και την εγκατάσταση μιας τέτοιας κατοικίας.

Από κοντέινερ σε σπίτι

Η συγκεκριμένη κατοικία κατασκευάζεται στην Κίνα και αποστέλλεται στον προορισμό της σε διπλωμένη μορφή, θυμίζοντας περισσότερο εμπορευματοκιβώτιο παρά σπίτι. Μετά την παράδοση, η κατασκευή αναπτύσσεται και διαμορφώνεται ώστε να αποκτήσει τους χώρους μιας κανονικής κατοικίας.

Στο εσωτερικό της υπάρχουν κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό και υπνοδωμάτια. Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τις συγκεκριμένες κατασκευές τόσο εντυπωσιακές: από τη στιγμή που φτάνουν στον προορισμό τους, δεν χρειάζονται την ίδια διαδικασία κατασκευής με ένα παραδοσιακό σπίτι.

Η τιμή που αναφέρεται για τέτοιες κατασκευές μπορεί να βρίσκεται γύρω στις 10.000 ευρώ, όμως αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το τελικό κόστος μιας κατοικίας. Η μεταφορά από την Κίνα, οι φόροι, οι δασμοί, η προετοιμασία του οικοπέδου, η τοποθέτηση και άλλες εργασίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το ποσό. Πρόσφατα παραδείγματα αγοραστών δείχνουν ότι η τελική δαπάνη μπορεί να απέχει πολύ από την αρχική τιμή που αναγράφεται για την κατασκευή.

Παρά τις δυσκολίες, το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει. Η κατασκευή μετατρέπεται σε έναν πραγματικό χώρο διαμονής και δημιουργεί την αίσθηση ότι μια ολόκληρη κατοικία μπορεί να μεταφερθεί σχεδόν έτοιμη από την άλλη άκρη του κόσμου.

Η συνέχεια, όμως, ήταν αυτή που έδειξε τι σημαίνει στην πράξη να ζει κάποιος μέσα σε μια τόσο διαφορετική κατασκευή.

Μετά το εξάμηνο

Έξι μήνες μετά, οι δημιουργοί του project ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί προβλήματα στην κατοικία. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η παρουσία αμιάντου, ενώ διαπιστώθηκε και διαρροή από την οροφή. Οι ίδιοι δεν παρουσίασαν τα προβλήματα ως κάτι που ακυρώνει συνολικά το εγχείρημα, αλλά παραδέχθηκαν ότι γνώριζαν πως μια τόσο φθηνή κατασκευή θα ήταν λογικό να έχει αδυναμίες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά αυτά τα προβλήματα, η γενική εικόνα που μεταφέρουν οι ιδιοκτήτες παραμένει θετική. Το σπίτι εξακολουθεί να είναι λειτουργικό και θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει μία από τις εναλλακτικές απέναντι στο υψηλό κόστος της παραδοσιακής κατοικίας.

Σε σχόλια κάτω από το σχετικό βίντεο, αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι τέτοιες κατοικίες θα μπορούσαν να αποκτήσουν κοινωνική χρησιμότητα αν κατασκευάζονταν μαζικά και χρησιμοποιούνταν για ανθρώπους που δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη.

Μεγάλη η ζήτηση

Το ενδιαφέρον για τις κινεζικές προκατασκευασμένες κατοικίες, πάντως, δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο βίντεο. Η κινεζική βιομηχανία έχει στραφεί όλο και περισσότερο στις εξαγωγές τέτοιων κατασκευών, καθώς οι εταιρείες αναζητούν αγορές στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το Reuters, οι εξαγωγές προκατασκευασμένων κτιρίων από την Κίνα αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις εταιρείες να αξιοποιούν το χαμηλό κόστος παραγωγής και την ταχύτητα κατασκευής.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ένα σπίτι που φτάνει διπλωμένο σε ένα κοντέινερ και μπορεί να στηθεί γρήγορα μπορεί πράγματι να αποτελέσει μαζική λύση για τη στεγαστική κρίση. Για κάποιους ίσως ναι. Για άλλους, τα ζητήματα ποιότητας, ασφάλειας, αδειοδοτήσεων και το πραγματικό κόστος μετά τη μεταφορά κάνουν την επιλογή πολύ πιο σύνθετη.

Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο project δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η έννοια του «σπιτιού» σε μια εποχή που η αγορά ακινήτων γίνεται ολοένα και πιο απρόσιτη.

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