Η εποχή που το μεγαλύτερο όνειρο του Έλληνα ήταν ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη: Το μυθικό «Λαχείο των Συντακτών»

Υπήρχε κάποτε ένα λαχείο που χάριζε διαμερίσματα ή ακόμη και πολυκατοικίες σε όσους ήταν αρκετά τυχεροί. Διαφορετικές εποχές, διαφορετικά ήθη.

Το λαχείο ήταν και παραμένει θεσμός. Σε παλαιότερες εποχές όμως, ήταν ένα μέσο χρηματοδότησης για διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. Κάπως έτσι ξεκίνησε την πορεία του το θρυλικό «Λαχείο των Συντακτών» που έφτασε να μοιράζει διαμερίσματα και πολυκατοικίες σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας σε εκείνους που ήταν άποροι αλλά τυχεροί.

Το λαχείο δημιουργήθηκε ως ένα μέσο στήριξης των δημοσιογράφων που εργάζονταν στον Τύπο. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν χαμηλόμισθοι, χωρίς εργασιακή σταθερότητα και κυρίως, χωρίς ασφάλιση. Ήταν από τις πιο αδικημένες επαγγελματικές τάξεις προπολεμικά. Ακόμη κι όταν έφευγαν από τη ζωή, η κηδεία τους γινόταν με βοήθεια από εράνους.

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