Έχασε την δουλειά της στα 59 και βρέθηκε στην Ανταρκτική: Η νέα της ζωή με περιορισμένο ίντερνετ και βραδιές χορού

Μια απρόσμενη επαγγελματική αλλαγή στα 59 την οδήγησε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη ζωή που γνώριζε, σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη.

Στα 59 της, η May Lee έχασε τη δουλειά της στην HP και, έναν χρόνο αργότερα, βρέθηκε να ζει μια καθημερινότητα που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όταν εργαζόταν στη Silicon Valley.

Η πρώην υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας της HP αποφάσισε να αποδεχθεί μια προσωρινή θέση στον σταθμό McMurdo της Ανταρκτικής. Εκεί εργάζεται ως τεχνικός προμηθειών, έχοντας την ευθύνη για την καταγραφή των αποθεμάτων, την παραλαβή εμπορευμάτων και την προετοιμασία παραγγελιών για τους εργαζόμενους της βάσης. Η ημέρα της ξεκινά στις 6:30 το πρωί, και λίγο αργότερα φεύγει από το κατάλυμά της και στις 7:30 πρέπει να βρίσκεται στη θέση της, όπου εργάζεται έως τις 17:30, από Δευτέρα έως Σάββατο. Η αλλαγή από το ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον της Silicon Valley ήταν μεγάλη. Όπως περιγράφει, εκεί μπορούσε να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα την ημέρα της, ενώ στην Ανταρκτική το πρόγραμμα είναι αυστηρό και συγκεκριμένο.

Όταν το χιόνι δυσκολεύει τα πάντα

Η δουλειά της μπορεί να ακούγεται απλή, όμως οι συνθήκες στην Ανταρκτική μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μια καθημερινή αποστολή σε πρόκληση. Τους δύσκολους μήνες, το χιόνι συσσωρεύεται και μπορεί να δυσκολέψει την πρόσβαση στις αποθήκες και τη μεταφορά των προμηθειών. Η Lee ελέγχει τα αποθέματα, δέχεται τα αιτήματα των εργαζομένων και παραλαμβάνει τα φορτία που φτάνουν στον σταθμό McMurdo. Χρησιμοποιεί όχημα ανύψωσης για τη μεταφορά τους και στη συνέχεια καταχωρεί κάθε παράδοση στη βάση δεδομένων.

Παρά την απομόνωση της περιοχής, όμως, η κοινωνική ζωή στη βάση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνει τους εργαζόμενους να περνούν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους μαζί. Μετά τη δουλειά, συγκεντρώνονται στην καφετέρια ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες που οργανώνονται στη βάση, από χειροτεχνίες και συναντήσεις μέχρι βραδιές χορού. Η Lee συμμετείχε ως εθελόντρια στη βιβλιοθήκη, ενώ παρουσίασε ακόμη και εκπομπή στο Ice Radio, με μουσική από τη δεκαετία του ’80.

Χορός το Σάββατο και πεζοπορία την Κυριακή

Το Σάββατο το βράδυ η ατμόσφαιρα αλλάζει, μιας και είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, οι χώροι διασκέδασης της McMurdo γεμίζουν. Ο σταθμός διαθέτει δύο χώρους χορού, όπου οι εργαζόμενοι βρίσκουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν πριν από τη μοναδική ημέρα ρεπό. Την Κυριακή, κάποιοι επιλέγουν να κοιμηθούν περισσότερο και να απολαύσουν brunch στην καφετέρια της βάσης.

Άλλοι βγαίνουν για τρέξιμο ή πεζοπορία, ενώ υπάρχουν και οργανωμένες ομιλίες για όσους θέλουν να περάσουν διαφορετικά την ημέρα τους. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο στην άκρη του κόσμου. Τη Δευτέρα η στολή επιστρέφει, το πρόγραμμα ξεκινά ξανά και η ζωή στη McMurdo συνεχίζεται μέσα στο χιόνι.

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