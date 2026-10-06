Κτίριο 19 ορόφων χτίστηκε πριν από 2.800 χρόνια; Οι επιστήμονες αναβιώνουν ένα παλάτι από την αρχαία Αιθιοπία

Σήμερα έχουν απομείνει μόνο πέτρες και λίγοι κίονες όμως πριν από 2.800 χρόνια, στο ίδιο σημείο μπορεί να υψωνόταν ένα εντυπωσιακό πολυώροφο οικοδόμημα

Πριν από περίπου 2.800 χρόνια, στα υψίπεδα της βόρειας Αιθιοπίας, πάνω από την αρχαία πόλη Yeha, δέσποζε ένα εντυπωσιακό παλάτι, το Grat Be'al Gibri, από το οποίο σήμερα έχουν απομείνει ερείπια, πέτρινα σκαλοπάτια και τμήματα κιόνων.

Μια νέα μελέτη αρχαιoλόγων και πολιτικών μηχανικών από την Γερμανία, προσπαθεί να ανασυνθέσει το κτίριο και καταλήγει σε ένα εντυπωσιακό θεωρητικό συμπέρασμα. Ανάλογα με το τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν, το παλάτι θα μπορούσε να είχε φτάσει ακόμα και τους 19 ορόφους

Πώς μπορούσε να σταθεί ένα τόσο ψηλό κτίσμα;

Οι κίονες στην είσοδο εκτιμάται ότι έφταναν σε ύψος περίπου 10 μέτρων, ενώ τα κατάλοιπα των σκαλοπατιών υποδεικνύουν ότι το κτίσμα είχε τουλάχιστον τρεις ορόφους.Το ακριβές ύψος του παραμένει άγνωστο, καθώς μεγάλο μέρος του παλατιού καταστράφηκε από πυρκαγιά. Οι ερευνητές, ωστόσο, προσπάθησαν να εξετάσουν μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει η κατασκευή με βάση τις τεχνικές της εποχής.

Το ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι συνδυάζονταν η πέτρα και το ξύλο, με τα ξύλινα δοκάρια να τοποθετούνται οριζόντια μέσα στην τοιχοποιία, λειτουργώντας σαν ένα είδος ενίσχυσης. Η τεχνική αυτή, γνωστή ως «τοιχοποιία με ξύλινη ενίσχυση», συναντάται σε περιοχές της Νότιας Αραβίας και της βορειοανατολικής Αφρικής κατά την ίδια περίοδο. Οι ερευνητές πήραν μετρήσεις από τμήματα των σωζόμενων τοίχων, μεταξύ άλλων από μια γωνία και μια είσοδο, και τις ενσωμάτωσαν σε τρισδιάστατο μοντέλο προκειμένου να εξετάσουν την αντοχή της κατασκευής.

Οπτικοποίηση μιας εικονικής αναπαράστασης του οκταώροφου Παλατιού της Γιεχά.

Θα μπορούσε να φτάσει τους 19 ορόφους;

Στις προσομοιώσεις, η ομάδα αύξανε σταδιακά το ύψος του παλατιού μέχρι να διαπιστώσει πότε η κατασκευή θα έχανε τη σταθερότητά της, αλλά επειδή δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα ποια είδη ξύλου και άλλα υλικά χρησιμοποιήθηκαν, εξετάστηκαν διαφορετικά σενάρια. Σύμφωνα με την περιγραφή της έρευνας, στο πιο ευνοϊκό σενάριο η κατασκευή μπορούσε θεωρητικά να φτάσει τους 19 ορόφους, ενώ ακόμη και στο λιγότερο ευνοϊκό μοντέλο έφτανε τους 16 πριν καταρρεύσει.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το Grat Be’al Gibri ήταν πράγματι ένας 19ώροφος «ουρανοξύστης». Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν το θεωρητικό όριο που προέκυψε από τις προσομοιώσεις και όχι αρχαιολογική απόδειξη για το πραγματικό ύψος του παλατιού. Τα αποτελέσματα πάντως δείχνουν ότι οι κατασκευαστικές δυνατότητες της περιοχής μπορεί να ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχε θεωρηθεί μέχρι σήμερα.

Η Yeha βρίσκεται σε μια περιοχή με εξαιρετικά πλούσια αρχαιολογική ιστορία και περιλαμβάνεται στην προσωρινή λίστα της UNESCO για πιθανή μελλοντική υποψηφιότητα ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Έτσι, ένα σύνολο ερειπίων που σήμερα μοιάζει σχετικά περιορισμένο μπορεί να κρύβει την ιστορία μιας από τις πιο φιλόδοξες κατασκευές του αρχαίου κόσμου.

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