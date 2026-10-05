Συνελήφθη TikToker που δήλωνε «δαιμονολόγος»: Κατηγορείται ότι αποκάλυψε προσωπικές πληροφορίες δύο γυναικών

Ένας 36χρονος TikToker από τη Φλόριντα συνελήφθη μετά από καταγγελίες δύο γυναικών ότι αποκάλυψε προσωπικά τους δεδομένα και ισχυρίστηκε ότι τις εντόπισε μέσω GPS

Ο Μαρκ Στίβεν Άσεα, 36 ετών, από το Πορτ Σεντ Λούσι της Φλόριντα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Σεντ Λούσι στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο άνδρας, ο οποίος στα social media περιγράφει τον εαυτό του μεταξύ άλλων ως «Demonologist» και «Grey Hat Hacker», είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο για καταγγελίες που αφορούσαν παρακολούθηση και υποθέσεις σχετικές με υπολογιστές. Οι τότε κατηγορίες, σύμφωνα με το UNILAD, αποσύρθηκαν αργότερα. Μήνες μετά, δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι προσωπικές πληροφορίες τους εμφανίστηκαν σε αναρτήσεις του στο TikTok.

Οι καταγγελίες για κωδικούς και προσωπικά δεδομένα

Μία από τις γυναίκες υποστήριξε ότι ο Άσεα αναφέρθηκε σε πληροφορίες από τη συσκευή της σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα. Σε ένα από τα βίντεο φέρεται να μίλησε για τον κωδικό πρόσβασής της, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε ακόμη και στις τελευταίες αγορές που είχε πραγματοποιήσει μέσω διαδικτύου. Η γυναίκα είπε στους ερευνητές ότι τον συγκεκριμένο κωδικό τον είχε μοιραστεί μόνο σε κλειστή ομαδική συνομιλία στο TikTok. Όπως υποστήριξε, δεν γνώριζε πώς ο 36χρονος θα μπορούσε να έχει αποκτήσει τον αριθμό ταυτοποίησης του τηλεφώνου της ή τραπεζικές πληροφορίες της. Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι, κατά την εκτίμησή της, ο Άσεα δεν ήταν μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά ενδέχεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση χρησιμοποιώντας ψεύτικο λογαριασμό.

Η δεύτερη γυναίκα ανέφερε ότι τα προβλήματά της ξεκίνησαν όταν ζήτησε τη βοήθεια του Άσεα για ένα τεχνικό ζήτημα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, του επέτρεψε να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στη συσκευή της προκειμένου να τη βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα. Αργότερα, φέρεται να της είπε ότι είχε εγκαταστήσει κρυφά έναν ιό στον υπολογιστή της όσο εκείνη έλειπε, υποστηρίζοντας ότι αυτό του επέτρεπε να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς να το γνωρίζει ή να το έχει εγκρίνει. Η γυναίκα δήλωσε ότι ουδέποτε του είχε δώσει άδεια να διατηρήσει ή να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση στη συσκευή της. Στη συνέχεια ανακάλυψε ότι μια φωτογραφία από ιδιωτική συνομιλία της είχε εμφανιστεί σε βίντεο που ανέβασε ο Άσεα στο TikTok. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε σε σχόλιο ότι η φωτογραφία προερχόταν από συνομιλία στο WhatsApp. Η γυναίκα, ωστόσο, παρέδωσε στους ερευνητές στιγμιότυπο οθόνης που, όπως υποστήριξε, έδειχνε την ίδια φωτογραφία σε συνομιλία της στο Telegram.

«Χάρη στο GPS του τηλεφώνου της»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις καταγγελίες παρουσιάζουν όσα φέρεται να είπε ο ίδιος ο Άσεα σχετικά με την τοποθεσία της γυναίκας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές καταγραφές, σε βίντεο στο TikTok φέρεται να είπε: «Χάρη στο GPS μέσα στο τηλέφωνό της, αλλά τι έκανα;»

Η συγκεκριμένη αναφορά καταγράφηκε από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. Στο προφίλ του στο TikTok, ο Άσεα χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων τις περιγραφές «Demonologist», «Clairsentient», «Empath», «PTSD», «Grey Hat Hacker» και «Woodsman». Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, ενώ οι καταγγελίες των δύο γυναικών εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

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