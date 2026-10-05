Καρυστιανού: «Στις εκλογές θα τρίβετε τα μάτια σας, θέλουμε αυτοδυναμία» (vid)

Mε αιχμηρές δηλώσεις απάντησε στην κριτική που δέχεται το τελευταίο διάστημα η Μαρία Καρύστιανού, μιλώντας παράλληλα για τις πολιτικές της επιδιώξεις.

«Θέλω να κριθώ πολιτικά, προσπαθούν να μου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα. Στις εκλογές θα τρίβετε τα μάτια σας», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας στο Mega, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι δέχεται άδικη στοχοποίηση και τόνισε πως «κάποιος που θέλει να μπει στην πολιτική δεν πρέπει μόνο να φαίνεται, αλλά και να είναι καθαρός».

Οι αναφορές στα ιατρικά ζητήματα

Σχολιάζοντας τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από ιατρικές πρακτικές, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας ότι γίνεται σε αρκετές ιδιωτικές κλινικές. Παράλληλα, σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της, ανέφερε δεν απαγορεύεται το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει.

Η ίδια έθεσε ακόμη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΕΣΥ, κάνοντας λόγο για χρέη των δημόσιων νοσοκομείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ και για υποστελέχωση. Όπως είπε, για την ενίσχυση των νοσοκομείων με κλίνες και εξοπλισμό απαιτείται παράλληλα η πρόσληψη ειδικών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σε ερώτηση για τον πολιτικό χώρο στον οποίο κινείται το κόμμα της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί με βάση τις σημερινές πολιτικές ιδεολογικές κατηγορίες αλλά ότι υπάρχουν στοιχεία από όλους τους χώρους, και πως πρόκειται για ένα κράμα από όσα έχει ανάγκη η χώρα. Μάλιστα, εκτίμησε ότι η αυτοδυναμία του κόμματός της είναι «πολύ πιθανή», εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα προκαλέσει έκπληξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ