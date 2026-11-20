«Ο Βασίλειος δεν είναι εδώ, όμως είναι εδώ – Είναι αυτό που ξέραμε ότι υπήρξε». Οδοιπορικό στον Βόλο με τον Γιάννη Μάγγο στα μέρη που πήγαινε με τον Βασίλη.

Στο παγκάκι απέναντι από το δικαστήριο, «στο τελευταίο σημείο στο οποίο ήταν εν ζωή». Στο δωμάτιο του, «στο οποίο ζούσε με τη φίλη του μέχρι τελευταία στιγμή». Στις πλαγιές και στις κορυφές που ανέβαιναν για να ατενίσουν τον Βόλο από ψηλά, μαζί και το σπίτι τους.

Από εκεί ξεκινούσαν κάθε φορά με τη λαχτάρα να έρθουν σε επαφή με την ομορφιά του φυσικού τοπίου και τις υπερβάσεις της πραγματικότητας που μπορεί αυτό να φέρει. Χαρακτηριστική, η εικόνα με τα άλματα του Βασίλη πάνω από τα σπίτια των χωριών του Πηλίου όπως τα συλλαμβάνει ο φακός του πατέρα του.

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