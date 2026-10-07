Τι κάνεις αν εγκλωβιστείς σε νεροτσουλήθρα; Η κίνηση που μπορεί να σε βοηθήσει

Μπορεί να είναι σπάνιο, όμως το ενδεχόμενο να εγκλωβιστεί κάποιος σε μια νεροτσουλήθρα δεν είναι αδιανόητο. Μια προσομοίωση δείχνει πώς μπορεί να αντιδράσει.

Το να εγκλωβιστεί κάποιος μέσα σε μια κλειστή νεροτσουλήθρα δεν είναι ένα συνηθισμένο περιστατικό, όμως η σκέψη και μόνο αρκεί για να προκαλέσει πανικό.

Ο YouTuber Zack D Films, γνωστός για τις προσομοιώσεις διαφορετικών σεναρίων, δημιούργησε ένα βίντεο που δείχνει τι θα μπορούσε να συμβεί αν κάποιος σταματούσε στη μέση μιας νεροτσουλήθρας και άρχιζε να συγκεντρώνεται νερό γύρω του.

Τι δείχνει η προσομοίωση

Σύμφωνα με την προσομοίωση, το πρώτο πράγμα που δεν θα πρέπει να επιχειρήσει κάποιος είναι να κινηθεί προς τα πίσω, προσπαθώντας να ανέβει τη νεροτσουλήθρα. Η ολισθηρή επιφάνεια κάνει μια τέτοια προσπάθεια ιδιαίτερα δύσκολη, όμως το βίντεο προτείνει να παραμείνει κάποιος όσο γίνεται ψύχραιμος και να προσπαθήσει να δημιουργήσει χώρο για να αναπνέει, κρατώντας το κεφάλι του προς τα πίσω.

Αν το νερό συνεχίζει να ανεβαίνει, η προσομοίωση δείχνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να προσπαθήσει να κινηθεί προς τα εμπρός. Αν δεν μπορεί να μετακινηθεί, θα πρέπει να περιμένει μέχρι να γεμίσει η τσουλήθρα και να εξισορροπηθεί η πίεση του νερού, οπότε ενδέχεται να μπορέσει να κινηθεί ξανά προς την έξοδο. Το βίντεο καταλήγει με τον άνθρωπο να καταφέρνει να βγει από τη νεροτσουλήθρα και να φτάνει στην πισίνα.

Δεν είναι τόσο σπάνιο όσο θα νόμιζε κανείς

Στοιχεία που συγκέντρωσε το Water Incident Research Hub από 20ετή μελέτη του αμερικανικού National Electronic Injury Surveillance System καταγράφουν 1.823 περιστατικά τραυματισμών που συνδέονταν με νεροτσουλήθρες. Από αυτά, 725 αφορούσαν νεροτσουλήθρες σε ιδιωτικούς χώρους και 1.098 σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Οι συχνότερες διαγνώσεις ήταν οι εκδορές ή τα κοψίματα, σε ποσοστό 28,4%, και οι τραυματισμοί εσωτερικών οργάνων, σε ποσοστό 27,2%. Συνολικά, περίπου το 75% των περιστατικών περιλάμβανε τραυματισμό στο κεφάλι ή το πρόσωπο.

Το βίντεο προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετές αντιδράσεις στα σχόλια, με πολλούς χρήστες να παραδέχονται ότι ένα τέτοιο σενάριο θα τους προκαλούσε πανικό. Ένας χρήστης μοιράστηκε τη δική του εμπειρία, λέγοντας ότι είχε πράγματι εγκλωβιστεί κάποτε σε μια σκοτεινή νεροτσουλήθρα και όπως ανέφερε, προσπάθησε τελικά να παραμείνει ξαπλωμένος και ψύχραιμος και κατάφερε να βγει περίπου δύο λεπτά αργότερα.

Σε κάθε περίπτωση, η προσομοίωση δεν αντικαθιστά τις οδηγίες ασφαλείας των υπεύθυνων μιας εγκατάστασης. Αν κάποιος εγκλωβιστεί σε νεροτσουλήθρα, προτεραιότητα είναι να παραμείνει ψύχραιμος και να ακολουθήσει τις υποδείξεις του προσωπικού.

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