Η τυπάρα που έφτιαξε μία «στρατιά» 500.000 ανθρώπων στο Tiktok: Πολεμούν τα hate comments με... καλοσύνη!

Το Kindness Mob ξεκίνησε το 2023 και σήμερα χρησιμοποιεί 500.000 followers για να μετατρέπει τις διαδικτυακές επιθέσεις σε κύματα καλοσύνης.

Στο TikTok υπάρχει μια «στρατιά» 500.000 ανθρώπων που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρίσει, να τρολάρει ή να διαφωνήσει. Κάνει ακριβώς το αντίθετο: όταν κάποιος δέχεται διαδικτυακή επίθεση, εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του με καλά λόγια.

Η ιδέα ξεκίνησε από τον Tyler Brickley, ο οποίος δημιούργησε το Kindness Mob, έναν λογαριασμό που οργανώνει μαζικές «επιθέσεις» καλοσύνης εναντίον ανθρώπων που έχουν γίνει στόχος χλευασμού στα social media. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, η μέθοδος έχει ήδη επηρεάσει εκατοντάδες ανθρώπους.

Η αντεπίθεση της... καλοσύνης

Όλα ξεκινούν όταν κάποιος στέλνει στον Brickley ένα βίντεο ή μια ανάρτηση που έχει δεχθεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολίων. Εκείνος επιλέγει την περίπτωση και ζητά από τους ακολούθους του να κάνουν κάτι ασυνήθιστο: να μπουν όλοι μαζί στον λογαριασμό του συγκεκριμένου ανθρώπου και να αφήσουν θετικά σχόλια.

Μία από τις περιπτώσεις που περιγράφει το BBC είναι αυτή της Laura Tigeleiro από το Staten Island. Η γυναίκα είχε γίνει στόχος χλευασμού στο TikTok για το μάτι της και τη σκλήρυνση κατά πλάκας από την οποία πάσχει. Όταν ενεργοποιήθηκε το Kindness Mob, το βίντεό της άρχισε να γεμίζει με χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα.

Σύμφωνα με το BBC, συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 θετικά σχόλια, ενώ ο λογαριασμός της άρχισε να αποκτά νέους ακολούθους. Το TikTok άρχισε μάλιστα να της αποδίδει έσοδα από το περιεχόμενό της και η ίδια ανέφερε ότι μπορούσε πλέον να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που χρειαζόταν η οικογένειά της.

Ο Brickley αποκαλεί αυτό που κάνει «μια μορφή trolling». Μόνο που αντί για προσβολές, χρησιμοποιεί κομπλιμέντα. Μέχρι σήμερα έχει οργανώσει περίπου 350 τέτοιες «επιθέσεις», με ένα συνηθισμένο βίντεο να συγκεντρώνει περίπου 1.000 σχόλια και ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν σε δεκάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια προβολές.

Και δεν πρόκειται απλώς για ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Ο Nicholas Christakis, καθηγητής στο Yale, εξηγεί στο BBC ότι η συμπεριφορά αυτή μπορεί να λειτουργήσει σαν κοινωνική «μετάδοση»: όπως η κακία και ο θυμός μπορούν να εξαπλωθούν στα social media, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την καλοσύνη.

Το παράδοξο, όμως, βρίσκεται αλλού. Το ίδιο το σύστημα που συνήθως ανταμείβει την οργή, την αντιπαράθεση και το viral hate μπορεί ξαφνικά να γίνει όχημα για κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο Brickley έχει δεχθεί πλέον δεκάδες προτάσεις καθημερινά από ανθρώπους που ζητούν βοήθεια για κάποιον που δέχεται διαδικτυακές επιθέσεις. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες. Επιλέγει συνήθως μία περίπτωση και κινητοποιεί την κοινότητά του.

Το αν αυτή η παράξενη μορφή διαδικτυακής αλληλεγγύης μπορεί να κρατήσει στον χρόνο είναι ένα διαφορετικό ερώτημα. Για την ώρα, πάντως, το Kindness Mob δείχνει ότι στο TikTok μπορεί να υπάρξει και μια άλλη μορφή «τρολαρίσματος»: να νικήσεις το hate, πλημμυρίζοντας κάποιον με καλοσύνη.

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