Η παραμυθένια πρωτεύουσα που ανακηρύχθηκε η «πιο χαλαρωτική πόλη της Ευρώπης»

Η κατάταξη της Vape and Go εξετάζει 66 ευρωπαϊκούς προορισμούς και χρησιμοποιεί διαφορετικούς δείκτες για να εντοπίσει τις πόλεις όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι πιο χαμηλοί.

Αν για εσένα διακοπές σημαίνουν λιγότερος θόρυβος, περισσότερο περπάτημα και έναν προορισμό όπου μπορείς πραγματικά να κατεβάσεις ρυθμούς, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα φαίνεται να έχει το προβάδισμα ανάμεσα στις επιλογές σου.

Το Ταλίν της Εσθονίας αναδείχθηκε στην πρώτη θέση νέας κατάταξης της Vape and Go, η οποία εξέτασε 66 ευρωπαϊκές πόλεις, συγκεντρώνοντας 92,8 βαθμούς στους 100. Η μελέτη, όπως αναφέρει το Travel + Leisure, αξιολόγησε μεταξύ άλλων την ηχορύπανση, τους χώρους πρασίνου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την εγκληματικότητα, την ασφάλεια και τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια.

Η πόλη που κατεβάζει ρυθμούς

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν το Ταλίν ήταν η χαμηλή έκθεση των κατοίκων σε θόρυβο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις το 0,84% του πληθυσμού εκτίθεται σε θόρυβο από δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές τη νύχτα, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 10 πρώτων πόλεων. Την ημέρα, η αντίστοιχη έκθεση φτάνει το 10,2%.

Η ησυχία, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το Ταλίν ξεχωρίζει. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας διαθέτει μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές παλιές πόλεις της Ευρώπης, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Πλακόστρωτα σοκάκια, ιστορικοί πύργοι, εκκλησίες, καφέ και εστιατόρια συνθέτουν ένα σκηνικό που μπορεί να εξερευνηθεί χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη. Το κέντρο είναι αρκετά συμπαγές ώστε πολλά από τα σημαντικότερα σημεία της πόλης να είναι προσβάσιμα με τα πόδια, ενώ πάρκα και παραθαλάσσιες διαδρομές προσφέρουν διαφορετικές επιλογές για όσους θέλουν να απομακρυνθούν για λίγο από τον αστικό ρυθμό.

Το Ταλίν, πάντως, δεν ήταν η μοναδική πόλη της Εσθονίας που βρέθηκε ψηλά. Η Τάρτου κατέλαβε την τρίτη θέση με 86,6 βαθμούς. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι γνωστή για τον πανεπιστημιακό της χαρακτήρα και τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή της, χωρίς την ένταση μιας μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Ανάμεσα στις δύο εσθονικές πόλεις βρέθηκε η Ζυρίχη, με 88,1 βαθμούς. Η ελβετική πόλη ξεχώρισε ιδιαίτερα για τις δυνατότητες μετακίνησης με τα πόδια, καθώς διαθέτει 22,14 χιλιόμετρα πεζοδρομημένων διαδρομών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Παράλληλα, σχεδόν το 28% της έκτασής της καλύπτεται από χώρους πρασίνου.

Στην κατάταξη ξεχώρισαν επίσης η Λιουμπλιάνα για το υψηλό ποσοστό πρασίνου, το Τάμπερε για την ποιότητα του αέρα και η Χάγη για την επίδοσή της στον δείκτη ασφάλειας.

Η δεκάδα των πιο χαλαρωτικών ευρωπαϊκών πόλεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, συμπληρώνεται από το Τρόντχαϊμ, το Βίλνιους, τη Ριέκα και τη Γενεύη.

Η τελική δεκάδα:

Ταλίν, Εσθονία – 92,8 Ζυρίχη, Ελβετία – 88,1 Τάρτου, Εσθονία – 86,6 Τρόντχαϊμ, Νορβηγία – 84,8 Βίλνιους, Λιθουανία – 82,7 Χάγη, Ολλανδία – 82,5 Ριέκα, Κροατία – 82,4 Γενεύη, Ελβετία – 81,6 Τάμπερε, Φινλανδία – 81,5 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία – 80,8

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