Σούπερ διαγωνισμός: Το Gazzetta σου κάνει δώρο μια τετράδα ελαστικών Bridgestone για το αυτοκίνητό σου

Το Gazzetta, σε συνεργασία με την Elastrak, σου δίνουν την ευκαιρία να εξοπλίσεις πλήρως το αυτοκίνητό σου για τη νέα σεζόν, χαρίζοντάς σου μια τετράδα κορυφαίων ελαστικών Bridgestone!

Το καλοκαίρι έχει περάσει για τα καλά, η επάνοδος σε κανονικούς ρυθμούς είναι πλέον πραγματικότητα. Και αυτή είναι συνήθως η περίοδος που δρομολογείς ορισμένες υποχρεώσεις.

Μπαίνοντας, λοιπόν, στη νέα σεζόν, μία από τις εκκρεμότητες που καλείσαι να τακτοποιήσεις έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητό σου. Σε πρώτο επίπεδο, με την κατάσταση των ελαστικών σου, αφού οι καιρικές συνθήκες αργά ή γρήγορα θα αποτελέσουν πρόκληση βαδίζοντας προς τους χειμερινούς μήνες.

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα, και η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά στις χαμηλές θερμοκρασίες και τις ολισθηρές επιφάνειες.

Το Gazzetta, σε συνεργασία με την Elastrak, σου δίνουν την ευκαιρία να προετοιμαστείς σωστά για κάθε αντίξοη συνθήκη, χαρίζοντάς σου μια τετράδα κορυφαίων ελαστικών, με τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση!

Με την εγγύηση ποιότητας της Bridgestone, θα απολαμβάνεις βελτιωμένη πρόσφυση, ασφάλεια και άνεση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Πώς θα πάρεις μέρος στον διαγωνισμό

Μπες τώρα στον μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε το δώρο που θα κάνει τις μετακινήσεις σου ασφαλέστερες και πιο απολαυστικές. Μην το σκέφτεσαι – λάβε μέρος σήμερα και εξοπλίσου με τα καλύτερα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου!

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 16 Οκτωβρίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί στο Instagram του Gazzetta.