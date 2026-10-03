Η χολέρα του 1854: Όταν η Αθήνα μπήκε σε καραντίνα πολύ πριν τον Covid
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Σε μια εποχή που οι επιδημίες δεν ήταν τόσο σπάνιο φαινόμενο, η σαρωτική εμφάνιση της χολέρας στην Αθήνα ανάγκασε τις αρχές να επιβάλουν πρωτοφανή μέτρα.
Η Αθήνα του 19ου αιώνα ήταν ένα μεγάλο χωριό. Όταν η πόλη απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό ήταν, σύμφωνα με αναφορές, ένα σύνολο από μισογκρεμισμένα σπίτια.
Παρ' όλα αυτά, ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στάθηκε στα πόδια της αντιμετωπίζοντας διάφορες προκλήσεις. Ορισμένες από αυτές ήταν σπάνιες όπως μια επιδημία χολέρας το 1854 που ανάγκασε τις αρχές να επιβάλουν καραντίνα.
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