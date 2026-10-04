Οι τρεις μοναδικές χώρες όπου δεν πωλείται επίσημα η Coca-Cola (vid)

Παρά την παγκόσμια κυριαρχία της, η Coca-Cola απουσιάζει επίσημα τρεις χώρες λόγω πολιτικών κυρώσεων.

Θεωρούμε δεδομένο ότι η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει τα ίδια προϊόντα σχεδόν παντού. Με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές, η Coca-Cola αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον πλανήτη.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη τρεις περιοχές όπου το δημοφιλές αναψυκτικό δεν διατίθεται επίσημα: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία.

Το εμπάργκο στην Κούβα και οι κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα

Στην περίπτωση της Κούβας, η απουσία της εταιρείας συνδέεται άμεσα με το εμπορικό εμπάργκο που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1962, μετά την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο. Αν και το αναψυκτικό κυκλοφορούσε στο νησί δεκαετίες νωρίτερα, οι πολιτικές και οικονομικές εντάσεις οδήγησαν στο οριστικό κλείσιμο της επίσημης αγοράς.

Στη Βόρεια Κορέα, από την άλλη, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Οι διεθνείς κυρώσεις, η οικονομική απομόνωση του καθεστώτος και οι αυστηροί περιορισμοί στην εισαγωγή δυτικών προϊόντων εμποδίζουν την αμερικανική πολυεθνική να δραστηριοποιηθεί επίσημα στη χώρα.

Αυτό πάντως δεν σημαίνει πως είναι αδύνατο να βρει κανείς Coca-Cola σε αυτές τις περιοχές, καθώς το προϊόν φτάνει περιστασιακά μέσω παράλληλων εισαγωγών και ανεπίσημων καναλιών διανομής. Απλά επισήμως δεν θα βρεις πουθενά.

Η «Dobry Cola» της Ρωσίας

Η τρίτη χώρα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η εταιρεία αποχώρησε επίσημα από τη ρωσική αγορά τον Αύγουστο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Παρά την αποχώρηση, εισαγωγείς από τη λεγόμενη μαύρη αγορά συνεχίζουν να διοχετεύουν το προϊόν από γειτονικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η Coca-Cola Hellenic Bottling Company, η οποία διαθέτει 10 εργοστάσια εμφιάλωσης στη Ρωσία, διέκοψε την παραγωγή του αυθεντικού αναψυκτικού και λάνσαρε ένα παρόμοιο προϊόν με την ονομασία «Dobry Cola». Από τον Απρίλιο του 2025, η εταιρεία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίσημης επιστροφής στη ρωσική αγορά.