Coca-Cola: Χαμός με το φίλτρο λογοκρισίας κουτιών – Μπλόκαρε θρησκευτικές φράσεις και επέτρεπε παιδεραστικές

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για το εργαλείο προσαρμογής κουτιών της Coca-Cola, καθώς το φίλτρο λογοκρισίας απαγόρευε καθημερινές θρησκευτικές φράσεις αλλά επέτρεπε επικίνδυνο περιεχόμενο.

Το δημοφιλές εργαλείο της Coca-Cola στο πλαίσιο της καμπάνιας «Share a Coke», το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να εκτυπώνουν ονόματα ή μικρές φράσεις έως 18 χαρακτήρες πάνω στα κουτάκια της εταιρείας, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής.

Έρευνα του Fox News Digital αποκάλυψε σοβαρές και ανεξήγητες αντιφάσεις στον τρόπο με τον οποίο το αυτόματο σύστημα συντονισμού περιεχομένου ενέκρινε ή απέρριπτε τα μηνύματα των χρηστών.

Το φίλτρο της λογοκρισίας έφερε αντιδράσεις για τις... προτιμήσεις του

Ενώ το φίλτρο έχει σχεδιαστεί για να μπλοκάρει φράσεις θρησκευτικού, πολιτικού ή εμπορικού χαρακτήρα, στην πράξη αποδείχθηκε ότι απέρριπτε συστημικά εκφράσεις όπως «Jesus is Lord» (Ο Ιησούς είναι Κύριος) και «Allah is Lord», την ώρα που επέτρεπε χωρίς κανένα πρόβλημα αθεϊστικά ή αντι-θρησκευτικά συνθήματα όπως «God is Dead» (Ο Θεός είναι Νεκρός) και «Atheist Pride».

Η ίδια ανισορροπία παρατηρήθηκε και στο πολιτικό πεδίο. Το σύστημα απέρριπτε το πολιτικό σύνθημα «Make America Great», καθώς και φράσεις ταυτότητας όπως «White Pride», «Black Pride» και «Black Lives Matter». Ωστόσο, την ίδια στιγμή, εγκρίνονταν κανονικά συνθήματα όπως «Defund the Police» αλλά και η ονομασία της ακροδεξιάς οργάνωσης «Proud Boys».

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι δοκιμές αποκάλυψαν ένα προφανές διπλό πρότυπο, καθώς η φράση «Stand with Israel» περνούσε ελεύθερα από το σύστημα, ενώ η φράση «Free Palestine» απορριπτόταν αμέσως ως μη επιτρεπτή.

Το σοβαρό ατόπημα με παιδεραστικές αναφορές

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι το φίλτρο επέτρεπε την εκτύπωση φράσεων που σχετίζονται με την προσέλκυση ανηλίκων, όπως «Pedophile Pride» και «MAP Pride» (ακρονύμιο για το Minor-Attracted Person).

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πω; το σύστημα μπορούσε εύκολα να παρακαμφθεί με απλά τεχνάσματα, όπως η προσθήκη κενών ανάμεσα στα γράμματα ή η αντικατάσταση χαρακτήρων με αριθμούς.

Στους χρήστες που υπέβαλλαν αποκλεισμένες φράσεις εμφανιζόταν ένα γενικό μήνυμα που ανέφερε ότι η πρότασή τους δεν επιτρέπεται εφόσον ανήκει σε εταιρεία, δημόσιο πρόσωπο, οργανισμό ή έχει θρησκευτικό και πολιτικό χαρακτήρα.

Η απάντηση της εταιρείας και η αναστολή της λειτουργίας

Εκπρόσωπος της Coca-Cola τοποθετήθηκε για το θέμα, δηλώνοντας ότι το εργαλείο δημιουργήθηκε για να γιορτάζουν οι καταναλωτές και να έρχονται πιο κοντά. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία εντόπισε το τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε τη λειτουργία προεπισκόπησης και εργάζεται για την άμεση αντιμετώπισή του.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία απενεργοποίησε πλήρως τη λειτουργία προεπισκόπησης και πάγωσε τις νέες προσαρμοσμένες παραγγελίες μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα.

Όπως τόνισε η Coca-Cola, υπάρχουν αυστηρές δικλείδες ασφαλείας για να εμποδίζεται η παραγωγή συσκευασιών με περιορισμένους, πολιτικούς ή ακατάλληλους όρους, οι οποίες τώρα αναβαθμίζονται.

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