Αγόρασε για 300 λίρες ένα «μπετονένιο» άγαλμα και ανακάλυψε έργο αξίας έως 100.000 λιρών

Το άγαλμα που θεωρούσε διακοσμητικό αντικείμενο αποδείχθηκε ότι ήταν έργο του Ιταλού γλύπτη Pietro Bracci

Ένα μαρμάρινο άγαλμα που αγοράστηκε από μάντρα με μόλις 300 λίρες Αγγλίας μπορεί να αποδειχθεί εύρημα αξίας έως και 100.000 λιρών, καθώς διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έργο ενός από τους σημαντικότερους Ιταλούς γλύπτες του 18ου αιώνα.

Το μαρμάρινο έργο, ηλικίας περίπου 290 ετών, ανακαλύφθηκε από έναν οικοδόμο σε χώρο ανακύκλωσης και πώλησης παλαιών υλικών στο Γουίλτσαϊρ της Βρετανίας. Ο ίδιος θεώρησε ότι ίσως έκρυβε κάτι περισσότερο από αυτό που φαινόταν αρχικά και αποφάσισε να ρισκάρει.



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