Βάλτε τα μεταξωτά και διαβάστε ξανά το «Νεγκλιζέ»

Το βιβλίο «Νεγκλιζέ. 34 ιστορίες για τα κορίτσια της πόλης» (Εκδόσεις Λογότυπο), της Γεωργίας Δρακάκη, επιστρέφει με δεύτερη έκδοση και παρουσιάζεται στις 3/10 στο βιβλιοπωλείο «Μονόκλ».

Η πρώτη φράση ανάμεσα στο ξημέρωμα και στο «λαχάνιασμα» το ήλιου. Η πρώτη θύμηση ανάμεσα στον εαυτό που έμεινε πίσω και σε αυτόν που ξέρει ότι θα συναντήσει το παιδί, τον νέο που κάποτε ήταν. Η πρώτη μελωδική ανάμνηση ανάμεσα στην αδυσώπητη εξέλιξη του «σήμερα» και στην χρήσιμη απελπισία του «αύριο». Η πρώτη μουσική γλώσσα ανάμεσα στο διάλειμμα του σχολείου και στην ευθύνη της επαγγελματικής καταπίεσης. Η πρώτη τραγουδιστική όαση ανάμεσα σε απούλητα τσιμέντα και ανθρώπινες στιγμές υπό διαπραγμάτευση. Η πρώτη στιχουργική απόδραση ανάμεσα στη «φυλακή» της οθόνης και στο βέβαιο σπάσιμο της. Η πρώτη γυναικεία φωνή ανάμεσα σε δήθεν ισχυρές αντρικές και σε αληθινά τρυφερές, ευγενικές…

Δεν θα πω, ακόμη, ποια είναι η φωνή, οι στίχοι, το τραγούδι… Θα πω ότι υπάρχει μια γυναίκα που είναι πολλές γυναίκες και είναι αληθινά ισχυρή, με τις αντοχές, τις δεξιότητές της, τις ρωγμές, τα πάθη, τα λάθη, τη σοφία, την αλήθεια της. Θα πω ότι δεν χρειάζονται πολλά για να πεις και να γράψεις αυτό που βλέπεις, αισθάνεσαι, αυτό που «μιλάει» στην ψυχή και την καρδιά σου. Θα πω ότι δίχως τις γυναίκες δεν υπάρχει τίποτα! Θα πω ότι ακούω την πρώτη φράση από το στόμα της Μελίνας Κανά και είναι αυτό το μαγικό ταξίδι που λέει να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει… Θα πω ότι υπάρχει ένα βιβλίο μεταξωτό και λέγεται «Νεγκλιζέ» (Εκδόσεις Λογότυπο), της Γεωργίας Δρακάκη.

Προλαβαίνει την αστραπή της ζωής



Οι 34 ιστορίες για τα κορίτσια της πόλης -το «Νεγκλιζέ» καλέ!- εξαντλήθηκαν μέσα σε τρεις μήνες και επιστρέφουν με δεύτερη έκδοση. Και ξέρετε, πάντα είναι ωραίο να εξαντλούνται τα βιβλία, να επανεκδίδονται, να μοιράζονται ξανά, να διαβάζονται ξανά και να «ταξιδεύουν» από στόμα σε στόμα… Η Γεωργία Δρακάκη είναι ανυπόκριτος, γενναιόδωρος, μεγαλόψυχος άνθρωπος με ταλέντο, φαντασία, βλέμμα γατίσιο και συμπεριληπτικό, ζεστό. Η γραφή της προλαβαίνει την αστραπή της ζωής, την εκπνοή του αναστεναγμού και τη γραμμή του γέλιου πριν αυτή σβήσει.

Η Δρακάκη γράφει για τη γυναικεία καρδιά της πόλης, της Αθήνας, της χώρας, του κόσμου. Αν η αντρική έχει φωτιστεί και αναδειχθεί, η γυναικεία αξίζει να βρεθεί κάτω από μια γραφή γεμάτη σάρκα, ηδονή, ευαισθησία, δύναμη, γέλιο τρανταχτό στην πιο ήσυχη ώρα του μεσημεριού και δάκρυ αρμυρό και ζωογόνο. Τα διηγήματά της Δρακάκη έχουν μια μαγκιά που τσακίζουν την υποκρισία, τη σοβαροφάνεια και τη θρασυδειλία. Τα λόγια αυτά ράβονται πάνω σε μια σημαία-φούστα, πάνω σε γραβατωμένα βλέμματα και ελεύθερα χαμόγελα.

Δεύτερη έκδοση, δεύτερη παρουσίαση



Το «Νεγκλιζέ», λοιπόν, αυτό το μεταξωτό «βιβλιαράκι» με το μεγάλο ανάστημα, με αφορμή τη δεύτερη έκδοση παρουσιάζεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 13:00, στο βιβλιοπωλείο «Μονόκλ» (Φειδίου 11, Εξάρχεια). Από το δελτίο Τύπου διαβάζουμε πως αποσπάσματα από το βιβλίο θα ακουστούν μέσα από τις φωνές των Sugahspank (Γεωργία Καλαφάτη), Άντας Κουγιά, Νεφέλης Παπαναστασοπούλου και Νάσιας Τσουκαλά, ενώ η Χαρούλα Τσαλπαρά θα παίξει και θα τραγουδήσει ζωντανά. Μια μεσημεριανή συνάντηση με καφέ και κεράσματα-έκπληξη γύρω από ένα βιβλίο που μιλά για τις γυναίκες της Αθήνας, τις επιθυμίες, τις αντιφάσεις, τις σχέσεις και τις μοναχικές διαδρομές τους. Για όλες εκείνες τις μικρές και μεγάλες ιστορίες που συνθέτουν την καθημερινότητα των θηλυκοτήτων μιας πόλης που βράζει - όπως εκείνες.

*Το βιβλίο το βρίσκεται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και ΕΔΩ

