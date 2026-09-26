Το Hairfest επιστρέφει από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, με 22 εκπαιδευτικά shows, διεθνείς καλεσμένους και έναν ολόκληρο κόσμο εμπνευσμένο από τα arcade και τα 8-bit videogames.

Για τρεις ημέρες, από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται επαγγελματίες της κομμωτικής και του barbering από την Ελλάδα και το εξωτερικό για το HAIRFEST 2026.

Τι ακριβώς είναι το HAIRFEST; Ένα τριήμερο αφιερωμένο στην εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τις νέες τάσεις της κομμωτικής και του barbering, που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για πέμπτη χρονιά.

Από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» θα φιλοξενήσει το HAIRFEST 2026 powered by FRESHA, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες του κλάδου από την Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα 22 εκπαιδευτικά shows. Στη σκηνή θα ανέβουν διεθνείς καλεσμένοι αλλά και κορυφαίοι Έλληνες εκπαιδευτές, παρουσιάζοντας τεχνικές, τάσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από το hair και το barbering.

Η φιλοσοφία του HAIRFEST, άλλωστε, βρίσκεται ακριβώς εκεί. Να μεταφέρει την επαγγελματική εκπαίδευση από την αίθουσα σε μια μεγάλη σκηνή και να τη συνδυάσει με εικόνα, μουσική και θέαμα.

Στα πέντε χρόνια του, το HAIRFEST επιλέγει για το 2026 να «παίξει» με τη νοσταλγία των 8-bit και των arcade videogames.

Το concept της φετινής διοργάνωσης μεταφέρει τη λογική του gaming πάνω στη σκηνή: Insert Coin, Choose Your Player, Go Beyond, με κάθε καλλιτέχνη να γίνεται ο «player» που παρουσιάζει τη δική του τεχνική και φιλοσοφία.

Πιο αναλυτικά:

«Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το κορυφαίο εκπαιδευτικό γεγονός της Ευρώπης!

Η μοναδική εμπειρία του HAIRFEST powered by FRESHA επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, πιο δυναμική από ποτέ. Από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2026, το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» θα μετατραπεί για τρεις ημέρες σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κομμωτική και το barbering, φιλοξενώντας το κορυφαίο εκπαιδευτικό γεγονός του κλάδου.

Μετά την περσινή διοργάνωση, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, το HAIRFEST επιστρέφει φέτος γιορτάζοντας 5 χρόνια και ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.

Φέτος, η σκηνή θα φιλοξενήσει:

22 μοναδικά εκπαιδευτικά shows, με καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν εντυπωσιακά shows στα πρότυπα των μεγαλύτερων διεθνών events.

Διεθνούς φήμης καλεσμένους από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην παγκόσμια κομμωτική βιομηχανία.

Την ελληνική αφρόκρεμα εκπαιδευτών, που θα μοιραστούν τεχνικές, ιδέες και μυστικά της τέχνης.

Επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για τρεις ημέρες, για να ζήσουν κάτι ανεπανάληπτο: μια εμπειρία που έχει καθιερώσει το HAIRFEST ως το κορυφαίο εκπαιδευτικό γεγονός στον κλάδο του.

Θα αποτελέσει για ακόμα μία φορά τον απόλυτο εκπαιδευτικό θεσμό, δίνοντας σε κάθε επαγγελματία την ευκαιρία να ζήσει την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία γνώσης, έμπνευσης, δημιουργικότητας και θεάματος, στην απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματικό άξονα τη νοσταλγία των 8-bit και των arcade videogames, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον και οι καλλιτέχνες γίνονται οι πρωταγωνιστές του δικού τους παιχνιδιού.

INSERT COIN. CHOOSE YOUR PLAYER. GO BEYOND.

Η διοργάνωση δεν είναι απλώς ένα event. Είναι ένας θεσμός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η κομμωτική και το barbering προσεγγίζουν την εκπαίδευση, συνδυάζοντας την τέχνη με την καινοτομία και προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της παγκόσμιας κομμωτικής βιομηχανίας.

Το HAIRFEST 2026, powered by FRESHA, έρχεται να χαρίσει ένα τριήμερο που θα μείνει αξέχαστο.

17–19 Οκτωβρίου 2026

Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη

Η καρδιά της παγκόσμιας κομμωτικής βιομηχανίας θα χτυπά στη Θεσσαλονίκη.

Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία που θα σας σημαδέψει».

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε:

https://hairfest.gr/experience-2026/

Για προκράτηση θέσης: