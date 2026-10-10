Το πήραν πάνω τους: Ντόπιοι ίδρυσαν «αστυνομία ησυχίας» για να μην κάνουν φασαρία οι τουρίστες

Στο Μπουκτσόν της Σεούλ οι κάτοικοι ζητούν πίσω την ησυχία τους, καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει την καθημερινότητά τους.

Ένας άντρας με άψογη στολή πλησιάζει έναν επισκέπτη στο Μπουκτσόν και σηκώνει το δάχτυλο στα χείλη. Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Η πινακίδα που κρατά εξηγεί τα πάντα: εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν ησυχία. Στη μία από τις πιο φωτογραφημένες γειτονιές της Σεούλ, η σιωπή είναι κανόνας.

Το Μπουκτσόν Χανόκ είναι ένας λαβύρινθος από παραδοσιακά κορεατικά σπίτια, στενά ανηφορικά δρομάκια και ξύλινες πόρτες. Μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία της Σεούλ.

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