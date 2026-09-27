Βάνα Μπάρμπα για Μύκονο: «Έχασε το χρώμα της, έγινε Ντουμπαϊστάν»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για την Μύκονο που γνώρισε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 και εξέφρασε την απογοήτευσή της για την εικόνα του νησιού σήμερα.

Η Βάνα Μπάρμπα και η Μύκονος είχαν συνδεθεί με πολλά καλοκαίρια των προηγούμενων δεκαετιών, ωστόσο η ηθοποιός πλέον αποφεύγει να επισκέπτεται το νησί, καθώς, όπως υποστηρίζει, η εικόνα του έχει αλλάξει δραματικά.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «ΟΚ!», η Βάνα Μπάρμπα μίλησε με νοσταλγία για την Μύκονο που γνώρισε την δεκαετία του ’80 και του ’90, αλλά και με έντονη απογοήτευση για την σημερινή της μορφή. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι το νησί έχει χάσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και το «χρώμα» που το έκανε ξεχωριστό, καθώς το κέρδος έχει πλέον κυριαρχήσει.

«Η Μύκονος είναι πια μια βίζιτα πολυτελείας»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι και η ίδια έζησε την εποχή της έντονης κοσμικής ζωής και της χλιδής, υποστηρίζοντας όμως ότι με τα χρόνια άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπει την ζωή. «Την ξεπέρασα, πήγα παρακάτω, άλλαξα. Μπορώ να πάω για μπάνιο με μια σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

Αναπολώντας τα καλοκαίρια του παρελθόντος, μίλησε για τις παρέες, τις κιθάρες, τις φωτιές στην παραλία και τα βράδια στα ταβερνάκια του Πάνορμου, όταν, όπως λέει, χορεύαμε, ερωτευόμασταν, είχαμε ελπίδες. Σήμερα, όπως υποστηρίζει, η εικόνα αυτή έχει χαθεί, χαρακτηρίζοντας το νησί ως μια «βίζιτα πολυτελείας» και πως δρνθυμίζει σε τίποτα το νησί που αγάπησε, διευκρινίζοντας ότι εκτιμά τους κατοίκους του νησιού, αλλά όχι την εικόνα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

«Έχασε το χρώμα της, είναι “Ντουμπαϊστάν”. Έδιωξαν τους Έλληνες», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, πάντως, φαίνεται να κρατά περισσότερο μέσα της την παλιά εικόνα της Μυκόνου και μάλιστα αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να δημιουργήσει ξανά ένα ταβερνάκι ή να οργανώσει ένα πάρτι στην άμμο.

«Σε πέντε χρόνια θα έχω εξαφανιστεί»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε και για τον εαυτό της, αλλά και για το πόσο ακόμη φαντάζεται ότι θα παραμείνει ενεργή στον καλλιτεχνικό χώρο. Όταν ρωτήθηκε αν σε δέκα χρόνια θα συνεχίζει να κάνει την ίδια δουλειά, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι το πολύ σε πέντε χρόνια θα έχει εξαφανιστεί, αν όχι σε τρία.

Όπως εξήγησε, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική αρνητικά, καθώς πιστεύει ότι τα χρόνια που έρχονται μπορούν να είναι ιδιαίτερα δημιουργικά. «Και πίστεψέ με, αυτά θα είναι τα καλύτερά μου, θα δώσω πολύ ωραία πράγματα», ανέφερε.

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