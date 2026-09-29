Κένταλ Τζένερ - Τζέικομπ Ελόρντι: Εμφανίστηκαν μαζί στο Παρίσι, αλλά ενοχλήθηκαν από τους παπαράτσι

Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι περπάτησαν αγκαλιασμένοι στο Παρίσι και, προφανώς, μονοπώλησαν τα φλας των φωτογράφων.

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Από την αρχή της σχέσης τους μέχρι σήμερα απασχολούν διαρκώς τον τύπο, όχι τόσο με τις δημόσιες εμφανίσεις τους - αφού είναι σπάνιες, αλλά με όλα τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει γι’ αυτή τη σχέση. Το μοντέλο και ο ηθοποιός μετρούν μερικούς μήνες κοινής πορείας, ωστόσο έχουν επιλέξει να προστατέψουν, κατά κάποιον τρόπο, την ιδιωτική ζωή τους, αποφεύγοντας να παραχωρούν συνεντεύξεις ή να κάνουν δηλώσεις για όσα τους συνδέουν.

Με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι ταξίδεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας δουλειά και αναψυχή. Το μοντέλο περπάτησε στο show του οίκου Bottega Veneta, ενώ άνοιξε και το Le Défilé 2026 της L’Oréal Paris, με τον Τζέικομπ Ελόρντι να βρίσκεται στο πλευρό της, στις πρώτες σειρές των shows, και να τη θαυμάζει πάνω στην πασαρέλα. Μπορεί οι δυο τους να μην μιλούν για τη σχέση τους, όμως αλληλοϋποστηρίζονται σε κάθε επίπεδο και αυτό δεν χρειάζεται λέξεις για να επιβεβαιωθεί.

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