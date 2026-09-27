Πρέπει να ξεπλένετε κουτιά και μπουκάλια πριν τα πετάξετε στην ανακύκλωση; Επικεφαλής διαχείρισης αποβλήτων στη Βρετανία αποκαλύπτει

Επικεφαλής εταιρείας ανακύκλωσης στη Βρετανία αποκαλύπτει αν οι καταναλωτές πρέπει να ξεπλένουν τα κουτιά και τα μπουκάλια πριν τα πετάξουν στην ανακύκλωση.

Για δεκαετίες, πολλοί πολίτες έπλεναν σχολαστικά βάζα, κουτιά, μπουκάλια και κονσέρβες, φοβούμενοι ότι ακόμη και ένα υπόλειμμα μαρμελάδας θα μπορούσε να... αχρηστεύσει ολόκληρο φορτίο ανακύκλωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με άνθρωπο που διαχειρίζεται σχεδόν τα μισά απορρίμματα της Βρετανίας, οι ώρες που δαπανώνται πάνω από τον νεροχύτη της κουζίνας είναι εντελώς περιττές.

Σταμάτα να τα πλένεις, υπάρχουν βιομηχανικά πλυντήρια γι' αυτό!

Ο Ρίτσαρντ Κίρκμαν, επικεφαλής της διαχείρισης αποβλήτων Veolia στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να πλένονται όλα αυτά τα αντικείμενα πριν μπουν στον κάδο ανακύκλωσης. Όπως εξηγεί, η βρωμιά που απομένει απομακρύνεται στη συνέχεια σε βιομηχανικά πλυντήρια.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, ο κ. Κίρκμαν δήλωσε: «Αν δεν είναι πλυμένο, το πλένουμε εμείς αργότερα σε βιομηχανικό μηχάνημα. Αν είναι πλυμένο όταν το συλλέγουμε, εντάξει, χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό — αλλά έχετε καταναλώσει εσείς το νερό στο σπίτι. Μην αφήνετε μισό βάζο μαρμελάδας μέσα, αλλά δεν χρειάζεται και να το τρίβετε».

Πότε θεωρείται μια συσκευασία «σχετικά καθαρή»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αρκεί οι συσκευασίες να είναι «σχετικά καθαρές» πριν απορριφθούν. Με τη θέση αυτή συμφωνεί και ο Κρις Μιλς από την περιβαλλοντική οργάνωση Wrap, τονίζοντας: «Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνούν όλη τους τη μέρα καθαρίζοντας ευλαβικά κάθε κονσέρβα και μπουκάλι».

Σύμφωνα με τον Κίρκμαν, λίγη μαρμελάδα ή ένα υπόλειμμα γιαουρτιού στον πάτο ενός πλαστικού κυπέλλου δεν δημιουργούν πρόβλημα. Η μόνη εξαίρεση είναι το πέταμα μισογεμάτων μπουκαλιών με αλλοιωμένο γάλα στον κάδο ανακύκλωσης.

Μιας και μιλάμε για τη Βρετανία, οκτώ στους δέκα δηλώνουν μπερδεμένοι σχετικά με το τι μπορεί να ανακυκλωθεί. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν εννέα στους δέκα ανακυκλώνουν τακτικά, περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο αντικείμενα καταλήγουν εσφαλμένα σε χωματερές κάθε χρόνο, σύμφωνα με μελέτη της οργάνωσης Wrap.

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