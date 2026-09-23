Χακαρίστηκε η Skroutz Last Mile: Διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα των πελατών της - Μήνυμα με οδηγίες στο Viber

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε η Skroutz Last Mile, με αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η εταιρεία έστειλε μήνυμα στους χρήστες της!

Στόχος κυβερνοεπίθεσης έπεσε η εταιρεία ταχυμεταφορών Skroutz Last Mile, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης και να υποκλέψουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Ποια δεδομένα παραβιάστηκαν: Ασφαλή παραμένουν τα τραπεζικά στοιχεία

Όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση προς τους χρήστες - στους οποίους στάλθηκε μήνυμα μέσω Viber - η παραβίαση αφορά αποκλειστικά πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση και την παράδοση των δεμάτων. Τα στοιχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των παραληπτών, τις ακριβείς διευθύνσεις τους, καθώς και τους αριθμούς τηλεφώνου που είχαν καταχωριστεί κατά τις παραγγελίες.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η διοίκηση της Skroutz Last Mile διαβεβαιώνει κατηγορηματικά πως η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε τα οικονομικά στοιχεία των καταναλωτών. Τα δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, το ιστορικό πληρωμών και οι κωδικοί πρόσβασης παραμένουν πλήρως προστατευμένα, καθώς η εταιρεία δεν τα αποθηκεύει στους διακομιστές της.

Μετά την αποκάλυψη της παραβίασης, η εταιρεία εφάρμοσε αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές για την αποκατάσταση της ασφάλειας. Παράλληλα, συνιστά στους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο διάστημα και να μην ανταποκρίνονται σε ύποπτα μηνύματα ή email που στοχεύουν στην υποκλοπή επιπλέον στοιχείων μέσω phishing.

Το μήνυμα της Skroutz Last Mile προς τους πελάτες της

«Αγαπητή/-έ,

Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:

Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και

Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης».

Τι είναι η Skroutz Last Mile;

Η Skroutz Last Mile είναι η εταιρεία courier της Skroutz, η οποία δημιουργήθηκε για να αναλαμβάνει αποκλειστικά την παράδοση των δεμάτων της πλατφόρμας. Ο βασικός της ρόλος είναι να μεταφέρει τα προϊόντα από τα καταστήματα μέχρι την πόρτα του καταναλωτή, εξασφαλίζοντας πως οι παραγγελίες φτάνουν γρήγορα και με ασφάλεια.

Εκτός από τη διανομή στο σπίτι, η εταιρεία είναι αυτή που διαχειρίζεται τα Skroutz Points, δηλαδή τις γνωστές πορτοκαλί θυρίδες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέσω αυτών, οι αγοραστές παραλαμβάνουν το δέμα όποια ώρα θέλουν μέσα στην ημέρα και μπορούν ακόμα και να στείλουν τα δικά τους σε άλλους.

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