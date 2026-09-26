Βρήκε 934 ρωμαϊκά νομίσματα θαμμένα σε χωράφι: Το «θησαυροφυλάκιο» 1.900 ετών στη Γερμανία

Ένας ανιχνευτής μετάλλων οδήγησε σε έναν θησαυρό 934 ασημένιων ρωμαϊκών δηναρίων στη Γερμανία, ηλικίας σχεδόν 1.900 ετών.

Ένα απλό ψάξιμο με ανιχνευτή μετάλλων σε ένα χωράφι στη δυτική Γερμανία κατέληξε σε ένα από τα σημαντικότερα ρωμαϊκά νομισματικά ευρήματα των τελευταίων ετών.

Ο ερασιτέχνης αρχαιολόγος Όλιβερ Ριντλ βρισκόταν στην περιοχή του Βέσελινγκ, νότια της Κολωνίας, όταν ο ανιχνευτής του εντόπισε νομίσματα. Όταν όμως συνέχισε να δίνει σήματα, κατάλαβε ότι κάτω από το έδαφος υπήρχε κάτι πολύ μεγαλύτερο. «Ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε κάτι πιο σημαντικό θαμμένο εδώ», ανέφερε ο ίδιος.

Ο Ριντλ ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και οι αρχαιολόγοι ανέλαβαν την ανασκαφή. Τελικά, από το έδαφος ανασύρθηκαν 934 ασημένια ρωμαϊκά δηνάρια, συνολικού βάρους περίπου 3,1 κιλών.

Ένας θησαυρός σχεδόν 1.900 ετών

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα νομίσματα θάφτηκαν σκόπιμα κατά το δεύτερο τέταρτο του 2ου αιώνα μ.Χ., πιθανότατα σε μια προσπάθεια του ιδιοκτήτη τους να τα προστατεύσει. Η ακριβής αιτία που οδήγησε στην απόκρυψη των χρημάτων παραμένει άγνωστη. «Φυσικά, μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις για τα κίνητρα, αλλά είναι πολύ πιθανό κάποιος να ήθελε να φυλάξει αυτά τα χρήματα σε ασφαλές μέρος», εξήγησε ο αρχαιολόγος Έριχ Κλάσεν, διευθυντής της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Το ερώτημα είναι γιατί ο άνθρωπος που τα έκρυψε δεν επέστρεψε ποτέ για να τα πάρει. Μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι ότι ο ιδιοκτήτης πέθανε πριν προλάβει να τα ανακτήσει ή να ενημερώσει κάποιον άλλο για το σημείο όπου τα είχε κρύψει. Η ποσότητα των νομισμάτων δίνει και μια εικόνα για την αξία του θησαυρού στην εποχή του. Σύμφωνα με τη Ράελ Ότε, ερευνήτρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ένας Ρωμαίος λεγεωνάριος λάμβανε περίπου 300 δηνάρια τον χρόνο. Μέρος αυτού του ποσού, ωστόσο, προοριζόταν για την κάλυψη αναγκών όπως η διατροφή και ο εξοπλισμός. Με βάση τους συγκεκριμένους υπολογισμούς, ένας στρατιώτης θα χρειαζόταν περίπου έξι χρόνια αποταμίευσης των χρημάτων που του έμεναν διαθέσιμα για να συγκεντρώσει ένα ποσό αντίστοιχο με τα 934 δηνάρια.

Το μεγαλύτερο εύρημα της εποχής του Αδριανού στη Γερμανία

Οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν το εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή του Ρήνου. Το νεότερο νόμισμα χρονολογείται στο 124/125 μ.Χ., δηλαδή στην εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, όμως τα 934 νομίσματα δεν κόπηκαν όλα επί της βασιλείας του. Στον θησαυρό περιλαμβάνονται και παλαιότερα νομίσματα, μεταξύ άλλων από την εποχή των Φλαβίων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία αρχαιολογικής προστασίας της Ρηνανίας, πρόκειται για το μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων που έχει βρεθεί στη Γερμανία και χρονολογείται στην εποχή του Αδριανού. Το εύρημα έχει ήδη παρουσιαστεί στο LVR-LandesMuseum της Βόννης, όπου τα νομίσματα εκτίθενται στο κοινό. Πέρα από την εντυπωσιακή ποσότητα, ο θησαυρός προσφέρει στους αρχαιολόγους ένα ακόμη παράθυρο στην οικονομική ζωή της ρωμαϊκής περιόδου και στην περιοχή του Ρήνου, την οποία η Ρώμη είχε εντάξει στη σφαίρα ελέγχου της.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ