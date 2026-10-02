Ο κώδικας του Ναπολέοντα αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 217 χρόνια - Τι ανέφερε στον Ογκίστ ντε Μαρμόν
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Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης οι επιστήμονες κατάφεραν να «σπάσουν» τον κώδικα
Μια μυστηριώδης επιστολή που έγραψε ο Ναπολέων Βοναπάρτης αποκρυπτογραφήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια.
Η επιστολή στάλθηκε το 1809 στον Ογκίστ ντε Μαρμόν από τον θετό γιο του Ναπολέοντα, Ευγένιο, αντιβασιλέα της Ιταλίας. Η πρώτη γραμμή είναι γραμμένη στα γαλλικά, όμως οι 24 γραμμές που ακολουθούν αποτελούνται από διψήφιους αριθμούς, διάσπαρτα γράμματα και επινοημένα σύμβολα.
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