Ο κώδικας του Ναπολέοντα αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 217 χρόνια - Τι ανέφερε στον Ογκίστ ντε Μαρμόν

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης οι επιστήμονες κατάφεραν να «σπάσουν» τον κώδικα

Μια μυστηριώδης επιστολή που έγραψε ο Ναπολέων Βοναπάρτης αποκρυπτογραφήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια.

Η επιστολή στάλθηκε το 1809 στον Ογκίστ ντε Μαρμόν από τον θετό γιο του Ναπολέοντα, Ευγένιο, αντιβασιλέα της Ιταλίας. Η πρώτη γραμμή είναι γραμμένη στα γαλλικά, όμως οι 24 γραμμές που ακολουθούν αποτελούνται από διψήφιους αριθμούς, διάσπαρτα γράμματα και επινοημένα σύμβολα.

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