Hairfest Experience 2025: Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το κορυφαίο εκπαιδευτικό γεγονός της Ευρώπης!

Από την 1η έως τις 3 Νοεμβρίου 2025, το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» η μοναδική εμπειρία του Hairfest Experience επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, πιο δυναμική και πιο λαμπερή από ποτέ.

Από την 1η έως τις 3 Νοεμβρίου 2025, το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» θα μετατραπεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κομμωτική και το barbering, φιλοξενώντας το σημαντικότερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ της Ευρώπης.

Φέτος, η σκηνή του HAIRFEST θα φιλοξενήσει:

20 μοναδικά εκπαιδευτικά shows, που υπόσχονται να καθηλώσουν και να εμπνεύσουν.

18 διεθνούς φήμης καλεσμένους από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην παγκόσμια βιομηχανία.

Την ελληνική αφρόκρεμα εκπαιδευτών, που θα μοιραστούν τεχνικές, ιδέες και μυστικά της τέχνης.

Το HAIRFEST EXPERIENCE 2025 θα αποτελέσει για ακόμα μια φορά τον απόλυτο εκπαιδευτικό θεσμό, δίνοντας σε κάθε επαγγελματία την ευκαιρία να ζήσει την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικότητας.

Η φετινή διοργάνωση ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, με την παρουσία διεθνών επενδυτών που θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη ειδικά για το HAIRFEST, αναγνωρίζοντας την αξία και τη δυναμική του.

Η διοργάνωση δεν είναι απλώς ένα event. Είναι ένας θεσμός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η κομμωτική και το barbering προσεγγίζουν την εκπαίδευση, συνδυάζοντας την τέχνη με την καινοτομία και προβάλλοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας της ομορφιάς.

Το HAIRFEST 2025, powered by FRESHA και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, έρχεται να χαρίσει ένα τριήμερο που θα μείνει αξέχαστο.

1–3 Νοεμβρίου 2025

Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης,

Θεσσαλονίκη

Η καρδιά της παγκόσμιας κομμωτικής θα χτυπά στη Θεσσαλονίκη.

Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία που θα σας σημαδέψει.