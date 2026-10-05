Η Irini Qn στο Gazzetta: «Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα είναι η χαρά της συνάντησης»

Η τραγουδοποιός που μας έκανε εντύπωση με την κρυστάλλινη δημιουργία της, μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις της.

Όπως και να πεις το όνομά της, αυτό θα ανταποκριθεί και αληθινά συναισθήματα θα μοιραστεί. Είτε γράφεις «Ειρήνη» είτε «Irini», η ουσία είναι μία: Η Irini Qn είναι άνθρωπος… «ανθρωπένιος»! Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλα τα νιώθει, τα συναισθάνεται, όλα τα αντιμετωπίζει και όλα τα αγκαλιάζει. Συμπερίληψη, ειλικρίνεια, τρυφερότητα, δύναμη, καλοσύνη. Αυτά συνθέτουν την προσωπικότητα της καλλιτέχνιδας που φυλά τους χυμούς της ανθρωπιάς μας. Η Irini Qn, που ετοιμάζει τον δεύτερο concept δίσκο της, δέχτηκε να απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, δέχτηκε να μοιραστεί κάτι από την κομψή και όμορφη ύπαρξή της και την ευχαριστούμε πολύ.

Τι σημαίνει για σένα η μουσική;

Ό,τι και ένας πιστός φίλος: ωραία παρέα στις χαρές, σίγουρος σύμμαχος στα δύσκολα.

Τι καθορίζει τη δημιουργική σου διαδικασία;

Το βίωμα. Κι ύστερα η ανάγκη να το μοιραστώ όσο πιο ειλικρινά μπορώ.

Αξιοποιείς άλλες τέχνες στη δουλειά σου; Τα εξώφυλλα των κομματιών σου έχουν μια ιδιαίτερη γραφιστική ματιά. Nαι, ειδικά την φωτογραφία. Μου αρέσει να μπλέκω το πραγματικό με το φανταστικό, το γήινο με το απόκοσμο, και ηχητικά και οπτικά. Κάπως έτσι προέκυψε και η ιδιαίτερη γραφιστική ματιά που αναφέρεις - όλα μου τα εξώφυλλα βασίζονται σε μία αληθινή στιγμή, μία φωτογραφία που μετά «πειράζεται» είτε με graphics είτε με illustration. Στη συνοχή παίζει ρόλο και το γεγονός πως οι περισσότερες φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από τον ίδιο άνθρωπο, τον σύντροφό μου, και σχεδόν όλα τα γραφιστικά έχουν γίνει από μια καλή μου φίλη.

Ποια είναι η πρόθεσή σου όταν φτιάχνεις ένα κομμάτι;

Την ώρα που το φτιάχνω δεν θα έλεγα πως υπάρχει πρόθεση. Πιο πολύ ανάγκη… Ανάγκη να εκφράσω κάτι. Αυτός είναι και ο λόγος που γράφω μόνο όταν νιώσω αυτήν την εσωτερική ώθηση. Στο ότι το μοιράζομαι, πάλι, στο ότι το δημοσιεύω, εκεί υπάρχει μια πρόθεση. Επειδή τα θέματά μου είναι συνήθως θέματα που δεν συζητιούνται εύκολα, νιώθω χαρά να ξέρω πως ακούγοντάς με ένας άλλος άνθρωπος νιώθει λιγότερο μόνος σε αυτό που ζει.

«Νιώθω τα πράγματα έντονα και μου είναι σημαντικό να δίνω φωνή σε όλα τα συναισθήματα»

Ποιες είναι οι επιρροές σου;

Σαν μιλένιαλ, μεγάλωσα ακούγοντας όλων των ειδών τις μουσικές. Ελληνικά, ξένα, mainstream, alternative. Παράλληλα σπούδαζα κλασικό πιάνο και έκανα χορό. Δύσκολα μπορώ να πω ποια ακούσματα υπήρξαν καθοριστικά. Είναι νομίζω ένα μείγμα. Πάντως μέσα στα χρόνια οι τραγουδοποιοί απέκτησαν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και με επηρέασαν σημαντικά - ιδίως τον καιρό που άρχισα να γράφω δικά μου τραγούδια. Λένα Πλάτωνος, Tori Amos, Bjork, Pj Harvey, Bob Dylan, Φοίβος Δεληβοριάς, Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Αμιγώς στιχουργικά πάλι, αγαπώ τη γραφή της Λίνας Νικολακοπούλου, της Μαριανίνας Κριεζή.

Ποιο είναι το ομορφότερο τραγούδι που έχεις δημιουργήσει;

Υπάρχει ένα τραγούδι στον δεύτερο δίσκο μου που βρίσκω ξεχωριστά όμορφο. Iδιαίτερες οι συνθήκες που γράφτηκε και πολύ δυνατό το θέμα του. Μέχρι να κυκλοφορήσει, όμως, θα πω «Τα Παιχνίδια» από το debut άλμπουμ μου.

Ποια συναισθήματα κυριαρχούν στη δουλειά σου;

Αυτά που κυριαρχούν και μέσα μου τη στιγμή που γράφω. Άλλοτε τρυφερότητα, αγάπη, χαρά. Άλλοτε μοναξιά, απελπισία, θλίψη. Γενικά νιώθω τα πράγματα έντονα και μου είναι σημαντικό να δίνω φωνή σε όλα τα συναισθήματα.

«Θα ήθελα να δοκιμάσω συμπράξεις σε πολλά διαφορετικά πεδία»

Περιέγραψε μου το ιδανικό για σένα live;

Αφού μιλάμε για ιδανικό, να ξεμπερδέψουμε πρώτα με τα πεζά… Ένα υπέροχο γραφείο έχει αναλάβει το booking, την οργάνωση και την προώθηση και έτσι εγώ φτάνω εκεί με μόνη έγνοια τη μουσική. Το live συμβαίνει σε έναν ωραίο χώρο - έναν χώρο ανοιχτό σαν αγκαλιά. Τη σκηνή τη μοιράζομαι με ωραίους ανθρώπους. Το ίδιο το λάιβ έχει κάτι από μυσταγωγία. Όσες/οι βρισκόμαστε εκεί, συναντιόμαστε στ’ αλήθεια.

Με ποιους καλλιτέχνες θα ήθελες να συνεργαστείς;

Είμαι πολύ ανοιχτή γενικά. Θα ήθελα να δοκιμάσω συμπράξεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Θα ήθελα να δώσω τραγούδια μου σε αντρικές φωνές, να γράψω πρωτότυπη μουσική για κινηματογράφο, να ερμηνεύσω τραγούδια άλλων δημιουργών, να βρεθώ επί σκηνής με καλλιτέχνιδες & καλλιτέχνες που αγαπώ. Τον τελευταίο χρόνο έχουν ήδη συμβεί κάποια από αυτά και ανυπομονώ για τα επόμενα. Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα είναι η χαρά της συνάντησης.

Μετά το single «Μέτρα ως το πέντε», ετοιμάζεις κάτι άλλο;

Ετοιμάζω τον δεύτερο concept δίσκο μου. Tο «Μέτρα ως το Πέντε», όπως και η

«Μανιασμένη» που είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα, είναι τα δύο single που θέλησα να μοιραστώ σαν πρώτη γεύση.

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

*Η Irini Qn σε Spotify, Instagram, Facebook

