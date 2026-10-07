Οι 5 κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις για «τουρισμό ύπνου»

Αν για εσάς το ταξίδι δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να δείτε περισσότερα, αλλά και να κοιμηθείτε καλύτερα, τότε αυτές οι πόλεις αξίζουν την προσοχή σας.

Για πολλούς ταξιδιώτες, οι διακοπές έχουν πάψει να σημαίνουν ένα εξαντλητικό πρόγραμμα περιήγησης σε αξιοθέατα και έχουν αρχίσει να σημαίνουν κάτι πολύ πιο απλό: ξεκούραση.

Ο sleep tourism, ή «τουρισμός ύπνου», είναι η νέα τάση του wellness travel που βάζει τον καλό και ποιοτικό ύπνο στο επίκεντρο της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Αρκετές έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια αναζήτησαν τις ευρωπαϊκές πόλεις που προσφέρουν τις ιδανικότερες συνθήκες για sleep tourism, εξετάζοντας από την ποιότητα του αέρα και τα επίπεδα θορύβου και φωτορύπανσης μέχρι το πράσινο και τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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