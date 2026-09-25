Boeing 737 της Ryanair προσγειώθηκε με καύσιμα πολύ κάτω από το όριο ασφαλείας
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Έκθεση της Βρετανικής Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων αποκαλύπτει τα όσα συνέβησαν στο cockpit του 737 – Το λάθος των πιλότων και οι κακές επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου.
Μια παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από έκθεση της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Βρετανίας: Πρόκειται για πτήση της Ryanair τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ένα 737-800 της low cost εταιρείας, κατάφερε να προσγειωθεί στο Μάντσεστερ με καύσιμα μόλις 10 λεπτών στο ντεπόζιτό του.
Είχαν δε προηγηθεί ένα σήμα «Mayday» και δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης σε διαφορετικά αεροδρόμια.
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